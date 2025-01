Szalagkorlátnak csapódott Xantus Barbara

Az újévi koncertjére vezetett a színésznő, amikor egy pillanatnyi kihagyás után az autópályán hirtelen arra lett figyelmes, hogy mintha murvás úton futna az autója. A furcsa hangot hallva reflexből elrántotta a kormányt és a fékre taposott, ami miatt többször is megpördült a kocsival, majd a szalagkorlátnak csapódott - írja a lap.

Utólag átbeszéltem egy, a vezetéstechnikában jártas jó barátommal az esetet, és már tudom, hogy ilyenkor a hirtelen fékezés és a kormány elrántása nem a legjobb, amit tehetünk...

– mondta Xantus Barbara.

A színésznő azt mondja, már az indulás előtt volt olyan megérzése, hogy nem kellene egyedül nekivágnia az útnak.

„Szilveszterkor lázas beteg voltam, és a koncert napján is éreztem még, hogy nem nyertem vissza teljesen az erőmet. Fel is hívtam néhány ismerősömet, hogy elvinne-e valaki, de úgy alakult, hogy senki sem tudott. Valószínűleg a betegség utóhatása volt, hogy lelassultak a reflexeim, illetve hogy észrevétlenül kicsit lesodródtam az útról" – tette hozzá Barbara, aki a baleset után, törött kocsival is folytatta az útját koncertjére.