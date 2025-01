Ázsia Expressz: Vajon kik lesznek az új évad versenyzői?

Folytatódik a TV2-n a népszerű kaland reality, idén érkezik a csatornára az Ázsia Expressz hatodik évada. Malajziában és Indonéziában folytatódik majd a műsor, jön az új évada. Már alig várom, főleg mert Bali is a helyszínek között van, amit én személyesen nagyon szeretek" – mondta Katona Andor kiemelt kreatív producer még ősszel.

Ázsia Expressz: Sáfrány Emese és Béres Anett nyerték az ötödik évadot

Fotó: TV2

A műsor hihetetlen siker volt a nézők körében, így a rajongók már most várják, hogy kik lesznek azok, akik a hatodik szériában összecsapnak. Az egyik bulvártémákkal foglalkozó csoportban többen is úgy vélik, hogy a tavalyi nagy visszatérő, Szabó Zsófi és Kulcsár Edina párja, a rapper G.w.M is a főnyereményért száll harcba.

Olyan nevek is felmerültek, mint Kecskés Enikő és T. Danny, akik egykor egy pár voltak, de Szabó Zsófi mellett is sokan látnák Andrei Mangrát, aki jelenleg Nagyváradon él. Mások pedig arra tippelnek, hogy Wolf András és Vomberg Frigyes együtt vágnak neki a nagy kalandnak, őket is szívesen látnák együtt a kommentelők.

Eszembe jutott, hogy az Ázsiát minden évben valamikor tavasszal forgatják. Azon gondolkodtam, vajon kik lehetnek benne. Erre felmegyek TikTokra, ahol Tóth Gabi azt ecseteli, hogy mennyi felkérést kapott idén. Belém hasított a gondolat, hogy a Dancing után szabadon, ide is követni fogja a babájával Krauszomat? El tudjátok képzelni, hogy benne lesznek?

- jegyezte meg az egyik felhasználó.

Egyébként Hosszú Katinka a lelkét is eladná ha tehetné, hiába van kisgyereke, nem tartom őt sem kizártnak. Pláne most hogy visszavonult, jöhet a celeb-vonal

- írta egy másik.

Hegyes Berci újra új szerelmével Tóth Andi klónnal?

- kérdezte valaki.

Nagy "Savanyú" Reni

- utaltak a Házasság első látásra Renijére.