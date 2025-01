Ázsia Expressz-különkiadásban rohangál Mikes Anna és Krausz Gábor - videó

Az Ázsia Expressz a TV2 egyik sikerműsora, 2024 őszén már az ötödik évadot láthatták a nézők. Rengeteg kaland, izgatott rohangálás, stoppolás, kétségbeesett szálláskeresés, vicces jelenet és botrány után végül Béres Anett és Sáfrány Emese nyert, Mikes Anna és Krausz Gábor a második helyen futottak be. Előbbi itt mesélt az Origónak a tapasztalatairól, az élményekről, Krausz Gáborral készült cikkünket itt olvashatja.

Krausz Gábor, Mikes Anna

Mikes Anna és Krausz Gábor egy évvel ezelőtt, a Dancing with the Stars forgatásán ismerkedtek meg, a próbák során kapcsolatuk egyre komolyabb lett. Sokáig tagadták, hogy egy párt alkotnak, azonban tavaly év elején bevallották, hogy szeretik egymást. A páros jelenleg Thaiföldön nyaral, a sztárséf szándékai pedig annyira komolyak, hogy egy milliós gyűrűvel kérte meg a táncosnő kezét, aki igent mondott a férfinak. Röviddel később egy félmeztelen képet is kitett Mikes Annáról.

A páros újabb videójával most a TV2 népszerű műsorának rajongóinak okozott nagy örömet, mert eljátsszák, mintha egy Ázsia Expressz-epizódban lennének. Aggodalmaskodnak, hogy „nagyon nehéz lesz fuvart találni”, majd stoppolnak, és olyanokat kiabálnak, hogy „this is the race”, mintha épp verseny lenne, és hamar el kellene jutniuk az egyik pontból a másikba. A vicces videót itt tudja megnézni: