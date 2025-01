Ázsia Expressz: kiderült, kik szerepelhetnek az új évadban

Folytatódik a TV2-n a népszerű kaland reality, idén érkezik a csatornára az Ázsia Expressz hatodik évada. Malajziában és Indonéziában folytatódik majd a műsor, ahol ismét számos kalandban vesznek majd részt a szereplők.

Ázsia Expressz

Fotó: TV2

A műsor hihetetlen siker volt a nézők körében, így a rajongók már most várják, hogy kik lesznek azok, akik a hatodik szériában összecsapnak. Az egyik bulvártémákkal foglalkozó csoportban több név is felmerült, mint például Kecskés Enikő és T. Danny, akik egykor egy pár voltak, de Szabó Zsófi mellett is sokan látnák Andrei Mangrát, aki jelenleg Nagyváradon él. Mások arra tippelnek, hogy Wolf András és Vomberg Frigyes együtt vágnak neki a nagy kalandnak, őket is szívesen látnák együtt a kommentelők.

Azonban a Story úgy értesült, hogy hazánk egyik legsikeresebb rappere, Curtis, valamint kosárlabdázó párja, Barnai Judit lesz az Ázsia Expressz egyik párosa, amit még sem a csatorna, sem pedig a felek nem erősítettek meg hivatalosan. A lap azt írja, hogy egyre több sztár látogat el a TV2 székházába, akik egy castingon vesznek részt.

Ők lehetnek az Ázsia Expressz új szereplői

Valaki nemrég kiszivárogtatott egy állítólagos listát, amely a kaland reality új évadának a szereplőit fedi fel.

Úgy hallottam, a napokban sok híresség járt a TV2 székházában. Ma végre sikerült megszereznem a szereplők nevét tartalmazó listát

- írta egy internetes felhasználó.

Skiba Noémi és párja

Edina Lujza és Hernádi Bence

Heatlie Dávid és párja

Rákóczki Ferenc és párja

Gáspár Virág és Péntek-Gyulai Virág

Szögeczki Ági és Kis Judit (Judy)

Fehérvári Gábor Alfréd (Freddie) és Pál Dénes

A bulvártémákkal foglalkozó csoportban azonban többen is nemtetszésüket fejezték ki, ugyanis többen eddig még nem hallottak egy-egy szereplőről, így a munkásságukat sem tudják hova tenni.