Balesetben meghalt a Netflix sztárja

Meghalt a Netflix egyik realityjéből, A csillogás birodalma: New Yorkból ismert ékszertervező, Lynn Ban. 2024 decemberében egy síbalesetben szerzett sérülései miatt sürgősségi agyműtéten esett át, halálhírét most közölték a lapok.

Lynn Ban a Netflix sztárja volt

Fotó: Instagram

„Sokan követtétek anyukámat, de soha nem volt lehetőségetek megismerni vagy személyesen találkozni vele. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megosszam, ki is volt valójában az anyukám. Ő volt és mindig is ő marad a legjobb barátom, a legjobb anya volt számomra. Valaki, aki mindenkivel törődött. Mindig mosolygott, még akkor is, amikor nehéz napjai voltak a gyógyulási folyamat során” – emlékezett a fia, Sebastian.

„Bár most már nincs többé, mindent megteszek azért, hogy soha ne felejtsék el, és hogy az életét úgy ünnepeljük, ahogyan azt megérdemli. Utolsó üzenetként anyukámnak csak annyit szeretnék mondani, hogy örökre hiányozni fog, és azzal zárom, amit mindig mondott nekem: jobban szeretlek, mint magát az életet” – tette hozzá.

Lynn Ban még posztolt a kórházból

Lynn Ban három hete még az Instagramon mutatott képeket az agyműtét utáni állapotáról. „És egy szempillantás alatt az élet megváltozhat. Aspenben a családommal voltam karácsonykor egy gyönyörű, napsütéses napon, és volt egy síbalesetem, ami megváltoztatta az életemet” – írta akkor.

Nagyot esett lesiklás közben, beverte a fejét, de volt rajta sisak. Valahogy lejutott a pálya aljáig, de utána volt egy kis fejfájása. Akkor még azt hitte, hogy délután újra síelhet, de végül elvitték megvizsgálni, és hamar kiderült, hogy agyvérzése van. Úgy tűnt, hogy még épp időben került a kórházba, utána viszont elvesztette az eszméletét és csak a koponyaműtét után tért magához.

A csillogás birodalma: New York a Bling Empire sorozat spinoffja. A reality gazdag New York-i, ázsiai származású amerikaiak egy csoportját követi nyomon, mutatja be családi és üzleti életüket.