Balesetet szenvedett Keresztes Ildikó

Keresztes Ildikó nehéz időszakon ment keresztül tavaly, ugyanis váratlanul derült ki számára, hogy agydaganata van, szinte azonnal meg is műtötték. Emiatt az énekesnő a nyilvánosság elől is eltűnt, és csak ősszel tért vissza a színpadra.

Az énekesnő elmondásai szerint semmilyen különösebb előjele nem volt, hogy ennyire nagy lenne a baj. Egy nap arra ébredt, hogy rettenetesen szédül és hányinger gyötri, viszont azt gondolta, csak a front miatt van, vagy a kimerültség okozza, mert tavaly rengeteget dolgozott.

Ám mivel napokig nem múltak el a tünetek, ezért egy barátnője bevitte őt az Uzsoki Kórház sürgősségi osztályára. Befektették, megvizsgálták, eközben a szédülés elmúlt, így arra jutottak, valószínűleg egy vírus okozta, és nem találtak semmit. Az utolsó pillanatban mégis csináltak egy CT-t, ekkor fedezték fel a háromcentis tumort az agyában.

A fülemtől vágtak a hajam tövében a homlokom közepéig, mert találtak az agyamban egy daganatot.

Novemberben derült ki, ám nem akartam róla beszélni, mert találgatásokra adott volna okot, és nekem elsősorban nyugalomra volt szükségem" - mondta akkor Keresztes Ildikó, aki azóta szerencsére már túl van a nehezén, de lelkileg is fel kell épülnie a megpróbáltatások után.

Azóta újult erővel dolgozik, viszont sokat változtatott a hozzáállásán és igyekszik jobban figyelni magára, hagy időt a pihenésre és feltöltődésre. Bármennyire is igyekszik magára vigyázni, a baj gyorsan megtörténik, így most is rossz hírrel jelentkezett a közösségi oldalán, ugyanis legújabb Instagram-sztorijában bekötözött lábbal fekszik.

Mert ha nincs baj, akkor az ember csinál magának

- írta a fotóhoz Keresztes Ildikó, aki valószínűleg valamilyen háztartási balesetet szenvedett, de többet egyelőre nem árult el arról, mi történt vele pontosan.