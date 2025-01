Titokban feleségül vette 35 évvel fiatalabb barátnőjét Baracs János, a Neoton legendája

A basszusgitáros a 72. születésnapja alkalmából adott interjút, melyben a magánélete is szóba került.

"Clint Eastwood mondta, amikor arról kérdezték, hogy bírja még 94 évesen is a munkát, hogy »nem engedem be az öreget a házba«. Nálam a feleségem sem engedni be. Adrienn 35 évvel fiatalabb nálam, most volt a 37. születésnapja. Ő egy okos nő, többdiplomás szociálpedagógus, aki nem hagyja, hogy úgy érezzem maga, mint egy hetvenéves. Menni kell, csinálni kell, és ha esetleg azt érzem, hogy szétesem a fáradtságtól, akkor ő csak annyit mond, hogy dehogynem, meg tudod csinálni..." - mesélte.

Január 10-én volt a harmadik házassági évfordulónk, a Maldív-szigeteken házasodtunk össze 2022-ben. 2009-ben ismerkedtünk össze, 2012 óta együtt élünk, és három éve a feleségem"

- tette hozzá a Blikknek.