Szomorú okból nem ünnepelte a születésnapját Barta Sylvia

A Mokka vendége volt Barta Sylvia, akit születésnapja alkalmából is felköszöntöttek a kollégái, akik nagyon elismerően jegyezték meg, hogy az időjóson egyáltalán nem látszik az idő múlása. Ő erre csak annyit mondott, hogy őt már nem is érdekli a kora, örül minden megélt pillanatnak.

Bár nagyon nehéz időszak áll mögötte, hiszen a 2024 nem volt vele kíméletes, de úgy érzi, sikerült átbillentenie magát és már újra tud pozitív lenni.

Öt hozzám nagyon közelálló, az életemben nagyon fontos szerepet betöltő embert veszítettem el, ráadásul az édesanyámat is"

- mondta, majd hozzátette, hogy valószínűleg úgy sikerült gyorsan visszatérnie, hogy a gyásznak is adott időt, és el tudott vonulni, hogy megélje a fájdalmat. Másrészt az is segített, hogy el tudott búcsúzni az édesanyjától, ami megnyugvást adott, másrészt volt sok tennivalója, munkája és egyéb feladatai is, így nem uralkodott el rajta a rossz hangulat.

Barta Sylvia mögött nagyon nehéz év áll, de próbál pozitív maradni

Fotó: TV2

A gyászon túl is voltak kihívások számára, hiszen egyik lányától is búcsút kellett vennie, ugyanis külföldre költözött, hogy folytassa a tanulmányait. A nagyobbik lányával sem egyszerű, hiszen épp a múlt héten műtötték a térdét, így édesanyja most az ő ápolására fókuszál, nem a születésnapjára figyel. Bár eddig mindig szerette a felhajtást, jól megünnepelni, azonban most nem a szokványosat akarta, kicsit csendesebben telt a nagy nap.

A TV2 időjárás-jelentője az elmúlt év negatívumai ellenére is pozitívan néz a jövő elébe, és szeretné, ha tényleg egy jó időszak lenne számára az idei év.

Szeretném tényleg pozitívan megélni ezt az évet. Remélem könnyebb lesz, mint a tavalyi”

– mondta.