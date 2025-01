Megrázó vallomást tett a magánéletéről a magyar énekes

Abebe Dániel, azaz Bebe az egykori Back II Black együttes énekese volt, annak feloszlása után szólóban folytatta karrierjét. Az énekes bár sikeres karriert tudhat maga mögött, magánéletével nem igazán elégedett. Most először beszélt arról, hogy mennyire bántja, hogy még nem sikerült családot alapítania, és kevésbé a zenélésen múlt, inkább nehezen találja meg a párját, akivel gyereket is vállalna.

Bebe nehezen tudta feldolgozni legutóbbi szakítását

Fotó: instagram.com/abebe_bebe_daniell

Nagyon nehéz a mostani világban ismerkedni, normális kapcsolatot kialakítani...De nem szeretném megbántani a másik nemet, lehet az én hibám, hogy egyedül vagyok.

A volt párommal közel négy évig voltunk együtt, és amióta szakítottunk nem igazán tudok túllépni rajta. Őt keresem mindenkiben! Próbáltam visszahódítani, visszakapni őt, de sajnos teljesen elzárkózik mindentől. Így két év után el kell, hogy fogadjam ezt a helyzetet, győzött az ész a szív felett. Tetszik vagy sem, mennem kell tovább" - magyarázta szomorúan Bebe, aki szerint nagyon nehéz manapság normális kapcsolatot folytatni, ő sem érti, miért. Azt is elmondta, hogy dolgozik magán, fejlődni szeretene.

Az ideális nőről nincs konkrét elképzelése, de persze szerinte nagyon is számít a külső, hogy legyen vonzalom a páros között, ugyanis anélkül nem működhet a kapcsolat hosszú távon. Egyébként sem az bántja legjobban, hogy párja nincs, hanem az, hogy saját gyereke eddig nem született egyik kapcsolatából sem, és nagyon szeretne egyet, de fél, hogy hamarosan túl késő lesz számára.

Imádom a gyerekeket, óriási szívfájdalmam, hogy nekem nincs. Nem értem miért kapom ezt az élettől.

Az sem zavarna, ha egy olyan nővel találkoznék, akinek már van, de akkor is szeretnék egy sajátot. Igen ám, de itt jön az, amit nagyon sokan elfelejtenek mostanság. Az idő. Amiből nagyon kevés van. És ez rám is igaz. 49 éves vagyok, nálam is ketyeg az a bizonyos biológiai óra. Egy gyermeket fel is kell nevelni, és én nagyon szeretném látni ahogyan felnő, sőt, még az unokáimmal is jó lenne majd találkozni!" - zárta a Borsnak az énekes, aki azt is hozzátette, hogy neki csodálatos példaképe az édesapja volt, és ő is szeretne olyan szülővé válni, de az ő halála után rájött, hogy a legfontosabb az idő, amiből úgy érzi, nagyon kevés van.