Egyre furcsább dolgok történnek Ben Affleck házánál - videó

Egyre furcsább dolgok történnek Ben Affleck brentwoodi villájánál, amely egyelőre megúszta a Los Angeles-i tűzvészt, de igen közel tombolnak tőle a lángok. Először az FBI vonult ki a házhoz egy balesetet okozó drón miatt, majd a színész helyi rendőrökkel vitatkozott a feljárón, most pedig már a hadsereg is megjelent nála.

Katonai jármű Ben Affleck háza előtt

Fotó: TMZ / TMZ

Ahogy a fenti képen is látható, Ben Affleck háza előtt legutóbb egy igen komoly katonai jármű, egy géppuskatoronnyal felszerelt Humvee állomásozott, amely körül egy katona is mászkált – a színész azonban ügyet sem vetett rá, amikor elhajtott mellette, mintha semmi meglepő nem lett volna a jelenlétében. Az esetről videó is látható a TMZ oldalán.

Mint azt Ben Affleck reakciója is mutatja, az ehhez hasonló látvány valószínűleg nem szokatlan mostanában Los Angelesben, hisz a városban és a környékén tomboló tűzvész miatt már a nemzeti gárdát is az utcára vezényelték. A tűzvészről többet olvashat itt.