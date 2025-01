Kiderült, tartják-e a kapcsolatot Berki Krisztián kislányai

A 43. születésnapja előtt majdnem egy hónappal, tragikus hirtelenséggel halt meg Berki Krisztián, de a halálának valódi okát azóta sem tudni, ugyanis özvegye, Berki Mazsi nem hozta nyilvánosságra az információt. Amit tudni lehet, hogy az akkor még csak 9 éves kislánya, Berki Natasa Zselyke talált rá édesapja holttestére, hiszen aznap este épp nála tartózkodott láthatáson. A kislány hiába kért segítséget telefonon, már nem tudták megmenteni Berki életét. Az egész család összetört a történtek után, Berki Krisztián édesanyja, Mayer Júlia azóta is mélyen gyászolja fiát, akivel nem volt mindig felhőtlen a kapcsolata.

Fotó: TV2

Berki szülei korán elváltak, amikor ő még csak 9 éves volt, majd annyira rossz lett a családi légkör, hogy 13 éves korában otthagyta őket és évekig nem is beszéltek egymással. Csak azután történt változás, miután Hódi Pamelával közös kislánya, Natika megszületett. Ezt követően meghívta anyját és apját, Berki Ferencet is a családi összejövetelekre. Az elvált házaspár egyébként jó viszonyban volt egymással, Tatabányáról együtt jártak fiukhoz Budapestre. Most Júlia asszony szomorúan számolt be arról, hogy megszakadt köztük a kapcsolat és valójában ő sem érti, miért.

Krisztián édesapjával azóta nem beszélünk. Nem keres telefonon, nem jön át, pedig nem vagyunk haragban. Fogalmam sincs, mi lehet ennek az oka.

Én örülnék, ha beszélnénk, hiszen mind a ketten ugyanazon a fájdalmon megyünk keresztül, és talán kicsit könnyebb lenne, ha meg tudnánk egymással osztani a gyászt" - magyarázta Júlia asszony, aki már beletörődött abba, hogy sosem fog már megkönnyebbülni a fájdalomtól, amit fia elvesztése okoz.

Unokáiból merít erőt Berki Krisztián édesanyja

Mayer Júlia fia elvesztése óta mélyen gyászol, és csak családja tartja benn a lelket, valamint Berki Krisztiántól kapott kiskutyája. Az asszony elmondta, hogyan oldják meg az unokái láthatását, illetve arról is beszélt, a lányok szoktak-e találkozni egymással.

Általában havonta egyszer, külön-külön hozza el Mazsi Emmát és Pamelát is Natit... Annak nagyon örülök, hogy az unokáim édesanyjai a gyerekek miatt rendezték a korábbi vitáikat, és jó viszonyban vannak.

Mazsi rendszeresen jár Natiért, így a két testvér is együtt nőhet fel. Ez Krisztiánnak is nagyon fontos volt" - mondta a nagymama a Blikknek, aki örül annak, hogy fia exei már jó viszonyt ápolnak és az unokák is együtt nőhetnek fel, így teljesül néhai fia kívánsága.