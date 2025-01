Meghalt a nagy francia filmrendező

85 éves korában meghalt a Készítsétek a zsebkendőket! Oscar-díjas rendezője, Bertrand Blier, ötszörös César-díjas francia filmrendező, forgatókönyvíró. Blier halálhírét a családja közölte, és fia megerősítette, hogy néhai apja párizsi otthonában, családja körében halt meg január 20-án, hétfőn. A halálhírét követően a francia kulturális miniszter is megemlékezett a neves francia rendezőről a közösségi médián keresztül is, ahol méltatta a zsenialitását.

Blier 1939-ben született Bernard Blier színész fiaként, így nagy hatással volt rá színész édesapja karrierje. 1963-ban a Soha nem hallottam Hitlerről (Hitler, connais pas) című dokumentumfilmjével mutatkozott be rendezőként, azonban a valódi nagy áttörést az 1974-es Herék, avagy a tojástánc című film hozta meg számára. A nemzetközi elismerés is hamar érkezett, ugyanis a Készítsétek a zsebkendőket! című művével Oscar-díjat nyert a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában, 1979-ben - írja a Le Figaro. Karrierjét neki köszönheti Gérard Depardieu, valamint Isabelle Huppert is, akik gyakran szereplői voltak Blier filmjeinek.