Újabb fejlemények érkeztek Blake Lively pereskedésében

Nyáron mutatták be Ryan Reynolds feleségének a legújabb filmjét, melynek címe, Velünk véget ér. Azonban a film forgatása körül azóta is hatalmas a botrány. A film premierjén Blake Lively és a film másik főszereplője, Justin Baldoni egyszer sem mutatkoztak együtt a vörös szőnyegen, ami elindította a pletykákat, miszerint a két sztár gyűlöli egymást. Ez igaznak bizonyult, ugyanis kiderült, hogy a színésznő állítása szerint a kollégája folyamatosan zaklatta és sértegette, összehangolt manipulációs kampány során rombolta a hírnevét.

Blake Lively a férjével a Velünk véget ér premierjén

Fotó: AFP/Charly Triballeau

Justin Baldoni és Blake Lively harca folytatódik

Justin Baldoni nemrég megszólalt az ügy kapcsán és elmondta, hogy 250 millió dollárra perli a New York Timest, ugyanis azt gondolja, hogy az újság együttműködött a színésznővel és együtt rombolták le a hírnevét. A lap tagadja az ellene felhozott vádakat.

Justin Baldoni, aki egyébként nemcsak az egyik szereplője, de a rendezője is volt a Velünk véget ér című filmnek azt állítja, hogy Blake Lively megpróbálta kitiltani őt és a Wayfarer Studios csapatát a film augusztusi premierjéről, mivel eléggé rossz volt a kapcsolatuk. Állítólag Ryan Reynolds felesége később megenyhült, azonban szigorú feltételeket szabott meg.

Wayfarer csapatát és családjaikat, beleértve Baldonit és Heath producert, elkülönítették a főszereplőktől, kizárták őket az exkluzív afterpartyról, és arra kényszerítették őket, hogy saját rendezvényt szervezzenek pluszköltséggel

A színész-rendező azt is kiemelte, hogy A pletykafészek sztárjának férje többször is agresszív magatartást tanúsított vele szemben, valamint szerinte Ryan Reynolds volt az, aki meggyőzte az ügynökét, hogy a továbbiakban megszüntesse vele a kapcsolatot és a közös munkát. Egyébként Blake Lively jogi csapata visszautasította a vádakat és szexuális zaklatással, szerződésszegéssel, retorzióval, érzelmi megterheléssel és a magánélet megterhelésével vádolja a kollégáját - írja a Page Six.