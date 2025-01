Az országot is elhagyná párja miatt a Házasság első látásra szereplője

A Házasság első látásra első évadának kedvelt párosa volt Boda Gyöngyi és Hegedűs Csaba, akik végül egyedüli párként mondtak igent a házasságuk folytatására. Nemrég Boda Gyöngyi elárulta, hiába nem váltak el rossz szájízzel, ma már nem is keresik egymást. Az egykori feleség most azt is elmondta, hogy az ő életében is van valaki.

Mint írtuk, a Házasság első látásra első évadának szereplője, Boda Gyöngyi nemrég követői kérdéseire válaszolva elárulta, hogy ma már egyáltalán nem tartja a kapcsolatot volt férjével, akit a kísérletben ismert meg. Egyrész azért sem, mert Hegedűs Csabának azóta már új párja van és nem szeretne az ő kapcsolatukban konfliktust okozni, valamint neki is van egy férfi az életében. Boda Gyöngyi és Hegedűs Csaba a Házasság első látásra első évadában házasodtak össze, nagy közönségkedvenc voltak

Fotó: TV2 Ott van a menyasszonya, neki se esne jól, ha állandóan hívogatnánk egymást, így nem igazán beszélünk. Ha van olyan esemény, amelyen mindketten részt veszünk, akkor pár szót váltunk egymással, mert nem vagyunk rosszban” - magyarázta Boda Gyöngyi azzal kapcsolatban, miért nem beszélnek volt férjével. Azt is kifejtette, miért döntöttek úgy korábban, hogy befejezik a házasságukat és nem folytatják tovább a kapcsolatot annak ellenére, hogy a kísérlet végén még mind a ketten pozitívan álltak hozzá és igent mondtak. Saját bevallásuk szerint nem tudtak elég közel kerülni egymáshoz, a műsor után pedig mindketten visszacsöppentek a saját életünkbe, és nem szenteltek elég figyelmet a másikra, és ahogy telt az idő belátták, hogy jobb, ha elengedik egymás kezét. Boda Gyöngyi elmondta, hogy a távolság is közéjük állt, hiszen ő váci, Csaba pedig pesti, és a hétköznapok, a munka sem segítették elő, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz, a nő szerint nem is küzdöttek érte igazán. Boda Gyöngyi most először mesélt új szerelméről Az egykori feleség nem igazán osztja meg a nyilvánossággal a szerelmi életének alakulását, de most először elárulta, hogy azóta már neki is van férfi az életében, nemcsak Csaba lépett tovább a házasságukat követően. Boda Gyöngyi hozzátette, hogy ez a férfi régóta jelen van az életében, de korábban barátságnak indult a kapcsolatuk, aztán váratlanul elmélyült a dolog, viszont még nem annyira komoly, hogy szintet lépjenek. A komolyabb kapcsolathoz mindkettőnknek kicsit változtatni kellene, ami nem lehetetlen, ettől függetlenül azért nyitott szemmel járok, nem zárkózom el az ismerkedés elől, ha valaki megfog” - magyarázta a Házasság első látásra egykori szereplője, aki hozzátette, hogy jelenleg inkább a munkáira koncentrál.

"Annak nagyon örülök, hogy sok együttműködésem van, de sok minden érdekel, 2-3 évente szoktam munkahelyet váltani. Külföldre költözésen nem gondolkoztam, viszont ha olyasvalakim lenne, aki kint dolgozik és mondaná, hogy menjek utána, akkor biztos így tennék” - zárta a Blikknek Boda Gyöngyi, aki szívesen szerepelne újra tévéműsorban is, főleg a Dancing with the Stars vagy az Ázsia Expressz érdekli. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Gyöngyuszka (@b.gyongyusz) által megosztott bejegyzés

