Kiderült, miért nem láthatjuk Bódi Csabit a tévében

Bódi Csabit állítása szerint sokszor hívták már különféle realitykbe, sok pénzt is ajánlottak neki, ő azonban mindig nemet mondott – most pedig azt is elárulta, hogy miért.

Bódi Csabi köszöni, megvan tévés szereplés nélkül

Fotó: Instagram/Bódi Csabi / Instagram/Bódi Csabi

"Hívogatnak műsorokba, volt, ahová háromszor is elhívtak, de mindháromszor nemet mondtam.

Nagyon jó pénzt ajánlottak, de egyszerűen nem tudtam volna azonosulni azzal, ahogyan egy-egy ilyen műsorban viselkednek az emberek.

A közönség pedig sajnos még mindig úgy gondolja, hogy akit nem látnak a tévében, az nem is létezik, nem is népszerű" – magyarázta a Borsnak Bódi Csabi, aki egy-egy számával így is milliós megtekintéseket ér el a YouTube-on.

Bódi Csabi a lapnak arról is beszélt, hogy korántsem tartja magát olyan tehetségesnek, mint amilyenek a szülei, Bódi Margó és Bódi Guszti, a zenéjével azonban szeretne vigaszt nyújtani, elfeledtetve egy időre a közönség minden gondját-baját – miközben a Bódi Buli nevű YouTube-csatornájával tehetségeket is igyekeznek felkarolni az apjával.

Bódi Csabi a sajtóban szerepel eleget

Bódi Csabi tévés szereplések híján is szolgáltat elég témát a sajtónak: nyáron például arról beszélt, hogy annak ellenére is szeretne még egy gyereket, hogy a felesége majdnem belehalt a legutóbbi szülésébe.

"A császármetszés után belső vérzés alakult ki nála, és aznap még háromszor kellett újra megoperálni. Senkinek sem kívánom azokat az órákat!" – mondta a zenész, majd arról beszélt, hogy milyen jó lenne még egy kislány a családba. "Néhány nappal ezelőtt vallottam be Ginának, hogy nagyon szeretnék még egy kislányt. Tudom, hogy öt éve is idősnek hittem magam az apasághoz, viszont annyira imádok lányos apának lenni, hogy ha a jóisten segítene nekünk, én bevállalnék még egy kislányt" – magyarázta.

Bódi Csabinak egyébként két idősebb fia van, 2019-ben született kislánya viszont hamar a szeme fényévé vált: "a legnagyobb kincse a világon", akit a tenyerén hordoz.