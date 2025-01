Eladó a Breaking Bad ikonikus háza

A Breaking Bad Totál szívás című sorozatot először 2008-ban mutatták be az AMC csatornán, és gyorsan a nézők kedvencévé vált. Az embereket lenyűgözte a csodálatos színészi játék és a feszes, izgalmas forgatókönyv. A sorozat összesen tizenkettő Emmy-díjat nyert el, valamint a valaha volt egyik legjobbjának tartják számon, a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült, mint a legnagyobb közönségarányt elérő sorozat.

Részlet a Breaking Bad című filmből

Fotó: Instagram.com/breakingbad/

A sorozat ikonikus háza, mely az új-mexikói Albuquerqueben található most bárkié lehet, ugyanis 52 év után úgy döntött a család, akik ott laknak, hogy eladják. Négymillió dollárt, azaz 1,6 milliárd forintot kérnek érte, így az,aki megteheti nosztalgiázhat az épület falai között.

A házat még 1973-ban vette meg egy házaspár, Fran és Louis Padilla, ahol gyerekeikkel éltek. A gyerekek még mindig az ingatlanban élnek, akik elmesélték, hogy 2006-ban keresték meg őket azzal, hogy a sorozat pilotjához keresnek helyszínt, a többi pedig már történelem. A lakás belső tereiben azonban nem forgattak csak az előkészületeket végezték, így maga a ház külseje szerepel csak a sorozatban.

A család kifejtette azt is, hogy a Breaking Bad egyik jelenetében, mikor a Walter White-ot alakító Bryan Cranston feldob egy pizzát a tetőre, az elsőre összejött a színésznek, a család által készített sütiket pedig állandóan visszautasította a férfi, ugyanis szerepe szerint rákos volt, emiatt pedig fogyókúrázott - számolt be róla a KOB4.

Mi történt a Breaking Bad két főszereplőjével a forgatás óta?

Bryan Cranston színészi játéka egészen nagyszerű. Egy kémiatanárt alakít, aki miután tüdőrákot állapítanak meg nála metamfetamin-gyártásba kezd. Alakításáért négy Primetime Emmy-díjat kapott a legjobb színésznek járó kategóriában. Miután 2011-ben a Breaking Bad producere lett, két alkalommal a legjobb televíziós drámasorozatnak járó Primetime Emmy-díjat is magáénak tudhatta. A sorozat után a karrierje új magasságokba emelkedett. 2014-ben Tony-díjat kapott a főszereplő Lyndon B. Johnson megformálásáért az All the Way című Broadway-darabban. A 2015-ben bemutatott Trumbo címszerepében ismét kivívta a kritika elismerését és Oscar-díjra jelölték legjobb férfi főszereplő-kategóriában.