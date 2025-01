A Bridgerton család: Összeültek a sikerszéria szereplői, készül a negyedik évad

Julia Quinn nagy sikerű regényei alapján készült sorozatban a szerelmet szüntelen kergető karakterek történeteit követhetjük végig, méghozzá kiváló szereposztásban, izgalmas sztoriszálakkal, és ragyogó vizuális körítéssel. Nem csoda, hogy A Bridgerton család eddigi összes felvonása külön-külön is szerepel a Netflix 10 legnépszerűbb, angol nyelvű szériája között, és eddig összesen 300 milliónál is több felhasználó tekintette meg a műsort. A legutóbbi, harmadik évad még csak fél éve zárult, de a rajongók már most nagyon várják a folytatást, ami minden bizonnyal hamarosan érkezik, hiszen a produkció hivatalos Instagram-oldalán megosztott képeken azt láthatjuk, amint a (közel) teljes szereplőgárda együtt olvassa el a negyedik évad forgatókönyvét. A fényképeket a cikkünk végén tekinthetik meg.

A Bridgerton család 4. évadja nagy eséllyel Benedict Bridgertonról (jobb szélen) fog szólni

(Fotó: ZUMAPRESS.com / Entertainment Pictures)

Mi várható a Bridgerton következő fejezetében?

Ahogy az a produkció által közzétett képekből kiderül, számtalan szereplő visszatér a negyedik felvonásban. Így biztosan újra láthatjuk majd Lady Violet Bridgerton szerepében Ruth Gemmell-t, valamint Francesca és Hyacinth (Hannah Dodd és Florence Hunt) is ismét feltűnnek majd, ahogy Lady Agatha Danbury (Adjoa Andoh) vagy Lady Portia Featherington (Polly Walker) is. Ugyan a felvételeken nem szerepelnek, de valószínűleg Luke Newton, Claudia Jessie és Nicola Coughlan sem maradnak ki a folytatás felhozatalából. Ám, aki igazán kulcsfontosságú karaktere lesz a fejleményeknek, az Luke Thompson Benedict Bridgertonja, illetve a szériában debütáló koreai-ausztrál színésznő, Yerin Ha, akit a második fiúgyermek, Benedict szerelmeként ismerhetünk majd meg, amint a két fiatal szereplő találkozik az évadzáróban megemlített (és a regényben olvasott) álarcosbálban. Ugyan már a forgatás is kezdetét vette, A Bridgerton család legfrissebb felvonása viszont minden bizonnyal 2026-ig nem fog megjelenni. Ámde addig is kíváncsian várjuk, vajon lesz-e a harmadik évadban látott, meglepő (és egyben megosztó) húzáshoz hasonló lépése a készítőknek.