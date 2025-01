Rengeteget fogyott a 61 éves Bridget Fonda - fotó

Január 27-én 61 éves lett Bridget Fonda. A híres családból származó Emmy- és Golden Globe-jelölt színésznő az 1990-es években olyan filmekkel vált közismertté, mint A Keresztapa III., az Egyedülálló nő megosztaná, A bérgyilkosnő, a Sorsjegyesek, a Facérok vagy a Jackie Brown – 2002-ben azonban visszavonult, utoljára a Hókirálynőben lehetett látni.

Bridget Fonda a Jackie Brownban, 1997

Fotó: UIP Dunafilm / UIP Dunafilm

Bridget Fonda 2022-ben

Fotó: Daily Mail / Daily Mail

Jó húsz év múlva kiderült, hogy Bridget Fonda szinte felismerhetetlenné vált: a világsajtót 2022-ben járták be sokkoló fotói, majd később is kerültek elő róla újabb képek. Hétfőn, a 61. születésnapján is lefotózták Los Angelesben, most viszont azzal lepte meg a rajongóit, hogy a pár évvel ezelőtti formájához képest igen vékonynak tűnt, láthatóan rengeteget fogyott. Nézze meg a friss felvételt az egykori világsztárról!