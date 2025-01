Rettentő kínos helyzetbe került koncertjén a fiatal énekesnő - képek

Kínos fotók terjednek a Fifth Harmony egykori sztárjáról, aki a Georgia állambeli Atlantában nemrég koncertet adott, ám nagyon kevés érdeklődő volt a fellépése iránt. Az énekesnőről készült képeken nagyon szembetűnő, hogy a majdnem üres State Farm Arénában lép fel, ami attól csak még kínosabb, hogy előtte egy nappal teltházas fellépése volt ugyanitt a rap szupersztár, Lil Wayne-nek. Az alacsony érdeklődés és látszám valószínűleg nem érte meglepetésként a latin énekesnőt, ugyanis egy szemfüles Twitter-felhasználó is kiszúrta már korábban, hogy Cabello koncerjére nagyjából 30%-ban keltek el a jegyek és mutatott egy képet a még rendelkezésre álló helyekről, amin jól szórakozott.

Camila Cabello rettentő kínos helyzetbe került a legutóbbi fellépésén

Fotó: AFP

Az énekesnő a csekély érdeklődő számára is megtartotta a koncertet, valószínűleg ekkor számolt azzal is, hogy a róla készült fotókon feltűnik, hogy nagyon kevesen voltak, és sokan gúnyolódni fognak rajta emiatt.

Az a sz*r üres volt. Oh, Camila Cabello, ezt a bukást! Ez tényleg kínos, mivel a rajongói megesküdtek, hogy a fellépésig teltházas lesz a hely"

- írta gúnyolódva valaki a koncerten készült fotók láttán, majd többen is a védelmükbe vették a 27 éves világsztárt.

Az egyik felhasználó felhívta arra a figyelmet, hogy ez egy sportesemény rendezvénye volt, ahol Cabello lett volna az esemény elsőszámú fellépője, így nem a saját koncertturnéjának részeként kell megítélni az alacsony részvételi arányt. Volt, aki azt is hozzátette, hogy az igazi előadóművészek megtisztelik a jelenlevő közönségüket és nem azzal foglalkoznak, hogy mennyien vannak.

Egy másik felhasználó még képet is megosztott az ülőhelyek eladásáról, aki cáfolta az alacsony eladást.

Ez inkább úgy néz ki, mintha 80 százalékban elkeltek volna a helyek. Azt is tegyük hozzá,hogy ez nem is az ő turnéja, hanem egy sportesemény, és még csak nem is reklámozta"

- idézi a Daily Mail az énekesnő rajongóját, aki azt is hozzáfűzte, hogy jelen esetben a legtöbb rajongó emiatt nem is tudta, hogy fellép majd a helyszínen. A történteket Cabello egyelőre még nem kommentálta, de van, aki úgy gondolja, hogy Sabrina Carpenterrel való vitájának is köze lehet ahhoz, hogy elfordultak tőle a rajongói. De az is lehetséges, hogy az éles stílusváltásával nem tudott mindenki azonosulni.