Így érzi magát a súlyos beteg Céline Dion

Mindenkit megdöbbentett az énekesnő, mikor megosztotta, hogy súlyos beteg, így a karrierje is veszélybe került. Céline Dion ijesztő tünetekről számolt be, azonban mára már sokkal jobban van. Szerencsésnek érzi magát, ugyanis nemcsak a családja, barátai, de a rajongói is kitartottak mellette, támogatták őt, aminek hangot is adott az újévi köszöntőjében.

Céline Dion

Fotó: Céline Dion/Instagram

Egy újabb közös évet zárunk le, ezért szeretném megragadni a pillanatot, hogy kifejezzem szívből jövő köszönetemet a rendíthetetlen támogatásotokért. A szeretetetek és energiátok minden nap inspirál. Kívánok mindenkinek egy örömteli ünnepi időszakot, tele melegséggel, nevetéssel és szeretett szeretteitekkel eltöltött értékes pillanatokkal. Itt az ideje, hogy koccintsunk a következő év végtelen lehetőségeire. Kívánok biztonságos ünnepeket és egy csodálatos új évet

- olvasható az Instagram-oldalán.

Céline Dion betegségének a tünetei

Az énekesnőt 2022-ben diagnosztizálták a stiff-person szindrómaként ismert neurológiai rendellenességgel, de már sokkal korábban érezte a betegség első jeleit. Céline Dion korábban egy interjúban arról beszélt, hogy milyen ijesztő tünetei voltak a betegségének és milyen hatással volt a hangjára az egyre romló egészségi állapota.

Céline Dion a róla készült dokumentumfilmben, az I Am Céline Dionban is hosszasan beszélt a karrierjét is veszélyeztető súlyos neurológiai betegségről, a stiff-person-szindrómáról.

A betegségére jellemző az izommerevség, az ingerekre, például hangokra és fényre való fokozott érzékenység, valamint az érzelmi stressz, amely izomgörcsöket okozhat. Az állapot jellemzően a test középső részén, a törzsben és a hasban jelentkező izommerevséggel kezdődik, mielőtt a lábakban és más izmokban jelentkező merevséghez és görcsökhöz vezet.

"Olyan, mintha valaki egyfolytában fojtogatna. Olyan, mintha valaki nyomná a gégédet, a garatodat. Olyan, mintha beszélnél, de nem tudnál sem magasabbra, se mélyebbre menni a hangszínedben. Egyszerűen görcsbe rándulsz. Ez a torokban kezdődött. És akkor még azt gondoltam, hogy »Nem, oké, semmi baj, minden rendben lesz«. De lehet a hasban is, lehet a gerincben, lehet a bordákban ez a tünet" – jellemezte korábban a tüneteit Céline Dion.