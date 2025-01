Szentté avathatják a korábbi színésznőt

Madridban az Alcala de Henares katedrálisban tartottak egy szertartást, amelyen a szentté avatás jelöltjeként ismerték el Clare Crockettet, aki 2016-ban, 33 évesen meghalt egy ecuadori földrengésben, egyébként állítólagos termékenységi csodák fűződtek a nevéhez.

Clare Crockettet gyerekként, kamaszként még jobban vonzotta a média világa: 2002-ben még a Sunday című tévéfilmben láthattuk, aztán a Nickelodeon kínált neki műsorvezetői állást – azt azonban már visszautasította, hogy apáca lehessen.

A család is meglepődött Clare Crockett sorsán

Clare Crockett fiatalon kimondottan vad életet élt, állítólag azt is sörrel és cigivel a kezében jelentette be, hogy apáca lesz – így nem csoda, hogy a család is meglepődött azon, hogy szentté avatási eljárás indult vele kapcsolatban. "Millió év alatt se gondoltuk volna, hogy apáca lesz, azt pedig pláne nem, hogy egyszer szentté is avathatják" – mondta a testvére, Shauna Gill.