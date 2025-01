Megdöbbentő videójában durván trágárkodik Csonka András

Csonka András még mindig a hatvanadik születésnapja hatása alatt áll, hiszen elképesztő meglepetéssel készültek számára barátai és kollégái. A színész szinte szavakat sem talált arra, hogyan mondjon nekik köszönetet a rengeteg szeretetért, amit kapott, akkor könnyeivel küszködve beszélt erről az élményről.

Most viszont egy tőle igazán szokatlan bejegyzést mutatott, videójában végig káromkodik, trágár szavakat használ, azonban azt is elmagyarázta, hogy miért.

Na, most kapaszkodj meg! Sajnos mocskosul fogok a videoban káromkodni, de tedd a szívedre a kezed, Te mit tennél, ha rád ijesztenek. Sikitasz, vagy elájulsz, esetleg káromkodsz. Én az utóbbit választottam. Szóval az van, hogy Hajdú Steve kollegám évek óta megijeszt, főleg az öltözőben, de most már a szabadban is.

Na és ezt videóra is veszi. A mostani kerek szülinapomra összefűzte a legjobb “falatokat”, és ezt az előadás után meglepetésként le is játszották a közönségnek. Ők baromira élvezték, és elnézték a durva szavakat, kérlek te is tedd ezt, és gondolj bele, mit élek át ilyenkor. Tehát most közkinccsé teszem Steve kisfilmjét. Kapaszkodj!" - írta a vicces videóhoz Csonka András, akit kollégája jó ideje azért ijesztett halálra, hogy a születésnapjára ajándékként odaadja az ebből készült sorozatot.