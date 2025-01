Így vágott vissza Dárdai Blanka L.L Juniornak

Hosszú ideje követhetetlen az ismert rapper, L.L. Junior, és fiatal szerelme, Dárdai Blanka kapcsolata. Többször szakítottak, rengeteget veszekedtek, és az Ázsia Expresszben is nagyon agresszíven viselkedtek egymással. A számtalan szakítást és békülést követően szinte már senki sem veszi komolyan a szakításukat, de most nagyon úgy tűnik, mindketten mások oldalán találták meg a boldogságot. Minden jel arra utalt, hogy a rappertől 18 évvel fiatalabb Dárdai Blanka lépett ki a kapcsolatból, mégpedig egy másik férfiért, bár eddig erről nem beszélt konkrétan.

L.L. Junior és Dárdai Blanka az Ázsia Expresszben is részt vettek, ott sem fogták vissza magukat

Fotó: TV2

Ettől függetlenül egy bulvártémákkal foglalkozó csoportban egyesek tudni vélik, Dárdai Blanka új párja a bokszedzője lehet, hiszen többször osztottak meg sejtelmes, árulkodó fotókat egymás társaságában, de konkrétan még nem erősítették meg a kapcsolatot. A terem Instagram-oldala tovább osztotta Dániel egyik fotóját, amin Blankával szerepel, majd odaírták, hogy a fiú megtalálta a legjobb helyet az egész helyiségben, ami további okot adott a találgatásokra.

L.L. Junior kevésbé diszkréten tudatta a követőivel, hogy dominikai luxusnyaralásán sem magányos, ugyanis barátain kívül úgy tűnik, egy titkozatos nő is vele tartott. A rapper legutóbbi Instagram-történetében egy szőke nővel látható, aki bizonyára nem egy közös képért odatévedt magyar rajongó – miután L.L. Junior követi is a profilját, ráadásul a fotót is ő maga készítette.

Ezt Dárdai Blanka sem hagyta reakció nélkül, ugyanis ezt követően újabb fotót mutatott bokszedzőjével, Dániellel, akivel úgy tűnik, hogy nagy az összhang kettejük között. Az énekesnő időzítése lehet teljesen véletlen, de őt és L.L. Juniort ismerve, így vágott vissza volt barátjának. A fotót a Bors oldalán, a linkre kattintva tekintheti meg.