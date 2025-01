Daredevil: Újjászületés – A Disney+-on tér vissza a fenegyerek

Az egyik legjobb Marvel-szériának tartott Daredevil még tíz évvel ezelőtt, 2015-ben indult útjára, és három évadot élt meg. A sorozat hamvaiból támasztotta fel a karaktert, melynek renoméját az évezred elején készült Ben Affleck-féle mozifilm alaposan megcincálta. A főszerepben a zseniális Charlie Coxot ismerhettük meg, de a mellékszálakat is olyan ismertebb nevek szinesítették mint Vincent D’Onofrio Kingpin szerepében, vagy a Megtorlót megszemélyesítő John Bernthal. A remekül kidolgozott történetek, valamint a látványos akciójelenetek miatt hamar a rajongók kedvencévé vált a műsor, ezért is sokkolt szinte mindenkit, mikor 2018-ban a sorozatot gyártó Netflix befejezettnek tekintette a projektet.

A Daredevil: Újjászületés eddig soha nem látott akciókat ígér

(Fotó: Disney)

A csalódott fanatikusoknak eddig csupán sovány vigaszt nyújthattak a karakter kisebb-nagyobb cameoszerepei a Pókember: Nincs hazaútban, továbbá az Amazon: Ügyvéd című sorozatban, most viszont már teljes lehet a fenegyerek szerelmeseinek öröme. Hiszen a Disney+ jóvoltából visszatér a sikerszéria, és az első előzetes alapján fikarcnyit sem hagyott alább a minőség.

Daredevil és Wilson Fisk viszálya tovább bonyolódik

(Fotó: Disney)

Ismerős és ismeretlen arcok egyaránt a Daredevil újjászületésében

Az alkotók szerint „minden idők legbrutálisabb képsorait” tartalmazó folytatás sztorijáról eddig nem sokat lehet tudni, de az biztos, hogy a trailerben is látott, New York polgármesteri címéért kampányoló Wilson Fisk lesz Matt Murdock, azaz Daredevil egyik fő nemezise, de amint azt a képkockák elárulják, John Bernthal is felölti újra szuperhőshacukáját. További kellemes meglepetés a Maffiózók című sorozatból ismert James Gandolfini fiának, Michael Gandolfininek a feltűnése az előzetesben. A rendezők személyében egyébként azt Justin Bensont és Aaron Moorheadet tisztelhetjük, akik már korábban dolgoztak Marvel-produkciókon, többek között a Loki és a Holdlovag néhány epizódját is dirigálták, így kijelenthető, hogy az évek óta várt projekt biztos kezekben van.

A 18 részesre tervezett Daredevil: Újjászületés első 9 epizódja 2025. március 4-én kerül majd fel a Disney+ kínálatába.