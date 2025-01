Megrendülten búcsúznak a sztárok a világhírű rendezőtől, David Lynchtől

Január 16-án közölte családja, hogy távozott a legendás rendező, aki négy nappal a 79. születésnapja előtt halt meg. David Lynch a Twin Peaksszel megújította a televíziózást is, de számos más alkotása is mély nyomot hagyott a nézőkben és a szakmában is. Sztárok sora megtörten búcsúzik most a rendezőtől.

Vágólapra másolva!

78 évesen korában meghalt David Lynch, nagy hatású amerikai filmrendező – közölte a család a Facebookon. "Nagy űrt hagyott a világban, hogy nincs már közöttünk. De ahogy mondaná: tartsd a szemedet a fánkon, ne a lyukon!" – írták. Halálának pontos oka egyelőre nem ismert, de azt tudni lehetett, hogy egy ideje egészségügyi problémákkal küzdött. Lynch 2024 augusztusában jelentette be, hogy tüdőtágulást diagnosztizáltak nála a sok dohányzás miatt. A Sight & Sound magazinnak azonban azt nyilatkozta, hogy bár legyengült immunrendszere miatt nem tudja elhagyni a házát, mégis reméli, hogy távolról rendezhet. 78 éves korában meghalt a legendás rendező, David Lynch

Fotó: Getty Images via AFP/2019 Getty Images/Kevin Winter A legendás rendező utolsó filmje a 2006-ban bemutatott „Inland Empire” volt. A klasszikussá vált Twin Peaks 2017-es folytatását, illetve harmadik, egyben utolsó évadát is ő rendezte. Lynch 2020-ban forgatta volna a Netflix „Felvétel nélküli éjszaka” című sorozatát, mielőtt a világjárvány miatt leállították volna a sorozatot, így viszont ez a projekt már nem valósulhatott meg. Számos sztárral dolgozott együtt az elmúlt években, mind megrendültek a halálhíre hallatán, most sorra búcsúznak tőle a közösségi médiában is. Így búcsúznak a sztárok David Lynch rendezőtől Nicolas Cage A Veszett a világ 1990-ben bemutatott romantikus bűnügyi filmdrámában szerepelt a népszerű színész, melyet David Lynch írt és rendezett, Barry Gifford azonos című regénye alapján. A világsztár is megrendült a rendező halálhíre hallatán, ő is búcsúzott tőle. Ő a mozi egyedülálló zsenije volt, korunk vagy bármely korszak egyik legnagyobb művésze. Bátor, briliáns és öntörvényű volt, vidám humorral. Soha nem szórakoztam olyan jól egy filmforgatáson, mint amikor David Lynch-csel dolgoztam." - mondta Cage. Nicolas Cage a Veszett a világ című film egyik jelenetében, melyben Lynch-csel együtt dolgozott

Fotó: Photo12 via AFP / Photo12 via AFP/sailor et lula Wild at Heart Year: 1990 - usa Nicolas Cage Director: David Lynch Kyle MacLachlan A színész úgy gondolja, hogy a rendezőnek köszönheti színészi karrierjét, hiszen ő fedezte fel őt, amikor a Dűnében szerepet kapott. Később is sokat dolgoztak együtt, hiszen a legendás Twin Peaks főszereplője is MacLachlan volt, valamint a Kék bársonyban is őt választotta a film főszereplőjének. A színész érzelmes bejegyzésben búcsúzott Lynchtől. Mindig is a leghitelesebben élő embernek tartottam, akivel valaha találkoztam. [...] Az ő szeretete irántam és az enyém iránta két olyan ember kozmikus sorsából fakadt, akik a legjobb dolgokat látták meg egymásban. Jobban fog hiányozni, mint ahogyan azt a szavaimmal ki tudnám fejezni és ahogyan azt a szívem el tudná viselni. A világom sokkal teljesebb, mert ismertem őt, és sokkal üresebb, most, hogy elment.” - írta a színész, akinek a bejegyzését a linkre kattintva tekintheti meg.

Kyle MacLachlan és David Lynch feleségeikkel a 70. cannes-i filmfesztiválon

Fotó: Sputnik / Sputnik/3110858 05/25/2017 From left: actress Emily Stofle, director David Lynch, actor Kyle MacLachlan and producer Desiree Gruber on the red carpet for the premiere of the film Twin Peaks at the 70th Cannes International Film Festival. Ekaterina Chesnokova/Sputnik Mädchen Amick A Twin Peaksben vált ismertté Amick is, aki Shelly Johnson pincérnőt alakította. Nehéz szavakat találnom arra, hogy kifejezzem, hogy milyen elképesztő zsenit veszítettem el, de ami még fontosabb, egy egyszerűen csodálatos embert. David Lynch a mentorom volt. És milyen szerencsés voltam én? Az egyik legjobb barátom is volt. Mindig ott volt egy véletlenszerű beszélgetésre, vagy egy életet megváltoztató tanácsra. Ő volt az északi csillagom. Végignézte, ahogy felnövök..." - kezdte a színésznő a szívszorító bejegyzésben. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Mädchen Amick (@madchenamick) által megosztott bejegyzés Naomi Watts A színésznő végtelenül hálás volt karrierje miatt David Lynch-nek, akivel többször is dolgozhatott együtt. Egyrész a Mulholland Drive - A sötétség útja című filmben, valamint a Twin Peaks harmadik évadában is. Watts is hasonlóképpen gondolja, mint Kyle MacLachlan, hogy Lynch-nek köszönheti, ahol tart és azt, hogy annak idején felfedezte őt. Összetört a szívem. Dave cimborám... A világ nem lesz ugyanaz nélküle. A kreatív mentorálása igazán erőteljes volt. Ő tett fel a térképre. A világba, ahová több mint tíz éve próbáltam betörni, és ahol a meghallgatásokon jobbra-balra megbuktam. Végre egy kíváncsi, fénytől sugárzó ember előtt ültem, aki egy másik korszak szavait mondta, megnevettetett és megnyugtatott. Hogy „látott meg” egyáltalán, amikor olyan jól elrejtőztem, és még magamat is elvesztettem szem elől!” A bejegyzés megtekintése az Instagramon Naomi Watts (@naomiwatts) által megosztott bejegyzés Hugh Jackman Az 56 éves Hugh Jackman Instagram-történetben búcsúzott a rendezőtől, és elárulta, mit jelentett számára Lynch munkássága. Hatalmas veszteség David Lynch. Hihetetlen művész, filmrendező, emberbarát és szellem. A David Lynch Alapítványnál végzett munkája inspirációt jelentett az életemben. (…) Továbbviszem a fáklyát, amennyire csak tudom. Legmélyebb részvétemet és szeretetemet küldöm családjának és barátainak.” - írta.

James Gunn A DC Studios filmstúdió vezetője, James Gunn is lerótta tiszteletét és búcsúztatta Lynchet: "RIP David Lynch. Sokunkat inspiráltál.” Laura Harring A sötétség útja - Mulholland Drive című film másik női főszereplője is búcsút vett a rendezőtől az Instagram-oldalán, bejegyzéséhez egy fotós összeállítást is mellékelt. Ó, drága David! Minden művész és ember, aki találkozott veled, gyászolni fogja az elmúlásodat, de tudom, hogy te fentről is filmeket készítesz, írsz, festesz és meditálsz. Az Égiek üdvözlik kedves lelkedet az Örök Boldogságban. Isten veled, barátom. Nyugodj békében, Dave barátom..." - írta Harring. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Laura Elena Harring (@lauraharring) által megosztott bejegyzés Patricia Arquette A színésznő a Lost Highway - Útvesztőben című 1997 klasszikusban dolgozott a legendás rendezővel, melyben Bill Pullman oldalán játszott. A színésznő Instagram-történetben mutatott egy fekete-fehér fotót Lynchről, így fejezte ki, hogy gyászolja őt. Sherilyn Fenn Szintén a Twin Peaksnek köszönheti karrierjét a színésznő, aki szintén több alkalommal dolgozott együtt Lynch-csel, hiszen feltűnt a Veszett a világban is. Fenn a közösségi oldalán búcsúzott tőle. Összetört a szívem. Nincsenek szavak csak sok év és sok közös emlék - írta egy közös képük mellé. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sherri Fenn (@sherilyn_fennxo) által megosztott bejegyzés Lara Flynn Boyle A népszerű színésznő is a Twin Peaksben kezdte karrierjét. David Lynchnek nagyszerű érzéke volt ahhoz, hogy felfedezze a főszereplő hölgyek tehetségét, olyan színésznőket, akik nagyobb magasságokba emelkedtek általa. Az egyik ilyen Lara Flynn Boyle volt, aki Donna Hayward szerepét játszotta Lynch 1990-es évek eleji ABC-sorozatában, a Twin Peaksben. Eltávozott a filmkészítés igazi Willy Wonka-ja. Úgy érzem, hogy aranybilétát kaptam a gyárába, amikor lehetőséget adott nekem arra, hogy vele dolgozhassak. Nagyon fog hiányozni” - nyilatkozta a Deadline-nak Lynch halálhírét követően.

Lara Flynn Boyle a Twin Peaks egyik jelenetében

Fotó: Collection ChristopheL via AFP / Collection ChristopheL via AFP/© CiBy 2000 / Twin Peaks Productions Ezek voltak David Lynch legjobb filmjei, a linkre kattintva tekintheti meg őket.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!