Dávid Petra elmondta, mi van közte és a második évad szereplője között

Január 7-én ért véget a Házasság első látásra második évada, azóta is lázban tartja a nézőket, vajon mi történhetett a forgatások vége óta kedvenceikkel. Az ötből két páros is igent mondott a házasságuk folytatására, azonban még nem tudni, azóta változott-e a helyzet. Ettől függetlenül a műsor nézőit nemcsak a második évad szereplői, hanem az első évad egykori házaspárjai is ugyanúgy érdeklik, így Dávid Petrával is sokat foglalkoznak a mai napig. A követők leginkább az egykori feleség szerelmi életével foglalják el magukat, már több férfivel is összeboronálták a műsorból, legutóbb Brem Lászlóval az első évadból, akivel már a forgatások alatt is flörtölt.

Dávid Petra házassága volt az egyik legemlékezetesebb a Házasság első látásra előző évadából

Fotó: TV2

Számomra a legkomikusabb az volt, amikor azt olvastam, hogy a kommentelők szerint Brem Lacival voltam Srí Lankán, mert a születésnapomra hozott nekem egy csokor virágot

- mondta Dávid Petra nevetve, akit sokan azért értenek félre, mert rengeteg barátja van és nyitott is az új emberek megismerésére.

A személyi edzőként dolgozó fitneszmodell a második évadban is feltűnt, ugyanis jó ismerőse Gaál Zoltánnak, aki Maricát vette feleségül, végül felbontották a házasságukat. Valószínűleg rajta keresztül is megismert több szereplőt, így jó barátságban van Kovács Renivel és Széplaki Zolival is.

Dávid Petra most Széplaki Zolival osztott meg közös képeket, akivel együtt töltötték a hétvégét és szórakozni mentek. A követőinek nem is kellett több, azonnal összeboronálták őket.

Széplaki Zolit tavaly nyáron, augusztus környékén ismertem meg, a Gaál Zolival közös társaságunknak köszönhetően. Azóta hébe-hóba találkozunk, volt hogy a műsort is együtt néztük, most szombaton pedig elmentünk együtt bulizni.

Erről posztoltam is egy videót, amit sokan félreértettek, de csak barátok vagyunk. Nyilvánvalóan azt én is elismerem, hogy ő egy helyes fiú, de semmi több" - magyarázta a Borsnak Dávid Petra, aki rendkívül szórakoztatónak találja, hogy mindig más férfival akarják összehozni a követők.