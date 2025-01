Kiszakadtak a pornózásból élő, bukott színésznő mellimplantátumai

Denise Richards legutóbb a Kártyavár című sorozatban tűnt fel Kevin Spacey és Robin Wright oldalán, és a mai napig kap filmszerepeket, de ezek mind elég jelentéktelenek korábbi munkáihoz képest. Valószínűleg ezért is döntött úgy, hogy beindítja pornómodell-karrierjét, melyben idősebbik lánya, Sami Sheen is támogatta, aki szintén az OnlyFansen pornómodellkedik. Charlie Sheen volt feleségétől sosem állt távol a pornó, hiszen több erotikus filmben is szerepelt, mint például a Vad vágyak. Richards a döntését nem bánta meg, ugyanis idén már felkerült az OnlyFans Top 10-es listájára, és az előkelő 7. helyezést érte el havi 2 millió dolláros bevételével.

Denise Richards a Vad vágyak című film egyik jelenetében

Fotó: Columbia Pictures

Most újra visszatér a tévéképernyőkre is, hiszen a népszerű katonai reality, a Special Forces 3. évadában tűnik fel, és bár a baleset korábban történt, még mindig nem tudott elmenni a helyreállító műtétre a forgatások miatt.

Leestem, vagy inkább leugrottam egy hídról, és ekkor repedtek meg az implantátumaim"

- magyarázta az 53 éves színésznő, aki hozzátette, hogy a sérülést a hám okozta, amelyet biztonsági okokból viselnie kellett a forgatás során, és bár már meg kellett volna operálni, még nem volt rá ideje.

Egy hónappal ezelőtt kellett volna, de nem tudtam, mert forgattunk. Szóval, igen, még mindig nem csináltattam meg őket"

- idézi a Page Six Denise Richards szavait, aki azt is elmondta, hogy már 19 éves kora óta szilikonmellei vannak, amit nagyon megbánt és lányait is próbálja lebeszélni arról, hogy a mellnagyobbítás mellett döntsenek.