Kiderült, miért távozott kilenc év után a magyar műsorvezető

Mint írtuk, Dióssy Klári 2025 elején átadta a stafétabotot a Ridikül új háziasszonyának, Kocsis-M. Brigittának, kilenc év után távozott a Duna Televízió talkshow-jából. A műsort annak idején Jakupcsek Gabriellától vette át, de elmondása szerint mára elfáradt mentálisan, úgy érezte, ideje volt a váltásnak.

Dióssy Klári profilképe a Facebookon

Fotó: Facebook/Dióssy Klári / Facebook/Dióssy Klári

"52 évesen úgy éreztem, vagy most állok ki magamért, vagy soha... Szívesen tanítanék is, örömmel adnám át a műsorvezetőként szerzett tapasztalataimat. El tudnám magam képzelni főiskolai előadóként, és most, hogy több időm lesz, egy-egy eseményen el tudom majd vállalni a műsorvezetői felkéréseket is" – nyilatkozta a Best magazinnak.

Dióssy Klári ezzel együtt nem hagyta ott teljesen a közmédiát – a Kossuth Rádió műsorában, a Délelőttben például továbbra is hallható, és újabb tévéműsorban is megjelenhet –, rövid távon azonban inkább a családjával, kamasz fiával szeretne több időt tölteni.