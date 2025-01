Most először beszélt a szakításáról a híres DJ - videó

A reality győztes DJ Jauri és Berényi Dorina mindenkit lesokkolt, mikor élő adásban jelentették be, hogy véget ért a kapcsolatuk. A páros rengeteget veszekedett, ezért jobbnak látták, ha külön folytatják. A szakítás okairól vallott most először a Nyerő Páros nyertese, DJ Jauri, valamint a jövőbeni terveiről is mesélt.

A Nyerő Páros után sokan negatívan ítélték meg Jauri volt párját, Dorinát. A DJ elárulta a Z Word című műsorban, hogy a valóságban ez azért nem így van. DJ Jauri és volt párja, Dorina

Fotó: Instagram.com/jaurimusic/ „Senki sem fekete, vagy fehér. Nyilvánvalóan egy műsorban kell a műsor, de ő nem egy rossz lány, semmilyen szempontból sem. Nekünk volt egy rossz dinamikánk, nyilvánvalóan nem működött ez a kapcsolat annak ellenére, hogy hál' Isten meg tudtuk nyerni ezt a játékot, a műsort. De volt egy olyan dinamikája ennek a kapcsolatnak, amit hosszútávon egyikünk se akart tartani. Sok vita volt, én is volt, hogy vitáztam” – vallotta be Jauri. A DJ jelenleg jól érzi magát egyedül is. DJ Jauri szeretne gyereket „Mi lenne, ha én lennék a jópofa nagybácsi egész életemben? A családban a gyerekek valahol a tesóknál, vagy valami. Hetente egyszer, kéthetente babázok – mondta Jauri. Egyébként ez tök érdekes, mert szeretnék családot, de nem biztos hogy ez reális kép, most ezt látom, ilyen kicsit borúsan. „Az előző harminc évnek az összes döntése odavitt engem, hogy van egy pici lakásom Dubajban. Ott vagyok, ahova mások nyaralni járnak, és ott vagyok egy picit otthon” – mondta a DJ.

