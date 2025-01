Kórházba került DR BRS, meg is kellett műteni

A rapper az Instagram-oldalán számolt be a történtekről, ahol azt is elárulta, miért volt szükség a műtétre. "Régebbi sérülések miatt meghúzódtak a szalagok a térdemnél, ami miatt ciszta alakult ki hátul. Illetve porckopásom is van, és úgy voltam vele, hogy ha szeretnék sportolni rendszeresen akkor ezt meg kell műttetni" - írta.

A bejegyzése alapján arra lehetett következtetni, hogy már az otthonában lábadozik, pihen, és egyelőre a felépülésén van a hangsúly. Így amíg meg nem gyógyul teljesen a térde, biztosan nem tud színpadra állni. Ennek ellenére folyamatosan agyal az újabb dalokon, és hamarosan Radics Gigivel debütál majd egy szerzeménye.