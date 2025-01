Drew Barrymore élete legkegyetlenebb szakításáról vallott

Az egykori gyerekszínészből a romantikus komédiák szeretni való szomszédlány-karakterévé avanzsáló Drew Barrymore magánélete mindig is nyüzsgött az érdekes szerelmi kalandoktól. Háromszor ment férjhez, és mindegyik alkalommal válás lett a vége, de emellett számtalan olyan férfi volt az életében, aki csak egy rövidebb űrt töltött be. Sokszor még a kollégájából lett egyik legjobb barátjával, Adam Sandlerrel is össze akarták boronálni, ám ők mindig leszögezték, sosem volt közöttük semmi több puszta barátságnál. A Golden Globe-díjas színésznőért bár a mai napig rajongnak a férfiak, arra viszont fel kell készülnie mindenkinek, aki randira szeretné hívni a kétgyermekes anyukát, hogy amennyiben rosszra fordulnak a dolgok, Barrymore könnyen képes kegyetlen módon véget vetni a kapcsolatnak. Egyszer például szanaszét zúzta egy korábbi szerelme kocsiját, egy másik alkalommal pedig pszichikai hadviselést alkalmazott a hűtlen udvarlóval szemben. Utóbbiról nemrég bővebben mesélt műsorában, a The Drew Barrymore Showban.

A The Drew Barrymore Show 2020-ban startolt, és már rengeteg sztár megfordult a műsorban

Drew Barrymore, a szakítások mestere

A magyar származású színésznő műsorának e heti adásában a híres amerikai énekesnő, SZA vendégeskedett. Az egyik téma pedig a szakítás volt, amivel kapcsolatban Drew Barrymore-nak volt is egy érdekes sztorija, amiben elhangzott az, miként is cselekedet akkor, amikor hűtlenségen kapta partnerét:

Amikor rájöttem, hogy az expasim megcsal, szó nélkül fogtam az összes cuccát, ami a házamban volt, bepakoltam a kocsijába, és elhajtottam vele egészen a házáig, az autót pedig egyszerűen otthagytam a felhajtón. Majd megkértem a lányt, akivel megcsalt, hogy üljön be velem valahova pár italra, miközben neki is ott kellett lennie, és végig kellett hallgatnia, ahogy mi ketten kibeszéljük őt. Azt mondtam neki, hogy »Fogd be a szád és hallgass!«. Később pedig hazavittem, és egyszerűen kiparancsoltam az autóból.

– mesélte a színésznő vendégének, akit teljesen lenyűgözött a történet.

A meg nem nevezett exbarát egyes feltételezések szerint Barrymore volt férje, a komikus Tom Green, akivel közösen szerepeltek 2000-ben a Charlie angyalai című akciófilmben is. A teória alapja az, hogy a műsorban említett hűtlen barátról, valamint korábban Greenről is úgy nyilatkozott a színésznő, hogy „Fiatalok és bolondok voltak!”, illetve a most elmesélt sztori és a komikussal való félresikerült házassága is évtizedekkel ezelőtt történt, valamint mindkét férfival azóta szoros baráti kapcsolatot ápol. Bár az rácáfol a felvetésre, hogy a friss megszólalásban Az 50 első randi sztárja nem férjként hivatkozik az illetőre, hanem csak barátként. Az viszont biztos, hogy Drew Barrymore-ral nem érdemes ujjat húzni!