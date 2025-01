Betörők ijesztették halálra Dua Lipát

Dua Lipa az egyik legnépszerűbb popsztár manapság, hatalmas rajongótáborral rendelkezik. A tavalyi évben is rengeteget dolgozott, Radical Optimism koncertturnéjával járta a világot, aminek folytatását idén márciustól tervezi. Ezért is volt most ideje egy kis feltöltődésre a dél-amerikai Chilében, ahová egyébként egy reklámfilm forgatása miatt érkezett. Azt azonban nem gondolta volna, hogy ilyen kellemetlen szituációval kell zárnia az ott töltött időt.

Az énekesnő nagyon megijedt, amikor kiderült, illetéktelenek hatoltak át a szálloda, és az ő biztonsági rendszerén is, és bejutottak a hotelbe, azon belül egészen az ő hálószobájáig. Időközben kiderült, hogy csak pár mindenre elszánt rajongó akart közös szelfi készíteni Dua Lipával, aki sokkos állapotba került az esettől, és nem értette, hogyan juthattak be. Valószínűleg a gyanútlan énekesnő Instagram-bejegyzéseiből is rájöttek, hol találják a sztárt, aki gyakran posztol arról, épp merre jár a világban és arról is, hogy merre tart.

A 29 éves sztár egyébként a chilei Santiagóban található ötcsillagos Ritz-Carltonban szállt meg, ahol a rajongók hada várta őt a szobája ajtaja előtt és a liftnél is, ettől egészen halálra rémült.

A helyzet tiszta őrület volt, amikor megérkezett és rajongók mindenáron látni akarták őt... A rajongók egy csoportja nem csak a hotel emeletére jutott be, hanem néhányan a szobája előtt is vártak rá.

A biztonságiak végül extra ellenőrzést végeztek, és még több rajongót találtak a liftnél. Dua viszont azt mondta, hogy nem fog fotózni a szállodájában" - mondta egy bennfentes a The Sunnak a döbbenetes esetről.

Nem az első őrült eset, ami Dua Lipával történik, ugyanis tavaly a Glastonbury próbáit volt kénytelen leállítani, miután egy TikTok-jelölt betört hozzá a próbaterembe.