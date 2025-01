Nehéz döntést hozott a kómában fekvő apjával kapcsolatban Dudás Miklós

Mint írtuk, Dudás Miklós magyar világbajnok kajakozó édesapját brutálisan összeverték, jelenleg is kómában fekszik. Az 55 éves rokkantnyugdíjas férfi az augusztusi támadás óta élet és halál között lebeg: már hatvan kilót veszített a súlyából, és az orvosok szerint csodára lenne szükség a gyógyulásához. Dudás István helyett fiai és felesége próbál helytállni a családi vállalkozásokban, azonban nagyon nehéz saját életük mellett ezeket az ügyeket is intézni, miközben mindennap járnak a kórházba is az éber kómában fekvő férfihez, hogy átmozgassák, ugyanis másik intézménybe került még decemberben.

Dudás Miklósnak nehéz döntést kellett meghoznia édesapjával kapcsolatban

Fotó: TV2

Ellátják, de szüksége lenne gyógytornára, hogy ne sorvadjanak el az izmai, ezt azonban nem igazán kapja meg.

Így mindennap felváltva én, az anyukám vagy a papám járunk be hozzá, hogy megtornáztassuk, átmozgassuk őt..." - magyarázta Dudás Miklós, aki szeretné, ha egy másik intézménybe kerülne az édesapja, azonban nem sok esélyt lát rá, hiszen kómában fekvő beteget nem igazán vesznek át elmondása szerint.

Dudás Miklós az ünnepekre is szomorúan készült, hiszen tudta, hogy nem lesz otthon édesapja, így már csak a gyerekeik miatt próbáltak átlendülni a nehézségeken. Mindeközben tudta, hogy nehéz döntés vár rá az édesapja állapota miatt, viszont azt is be kellett látniuk az édesanyjával, hogy már nem bírják tovább ezt a rengeteg terhet.

Édesanyámmal mindent megtettünk azért, hogy működtetni tudjuk azt, amit apa 22 év alatt felépített. A család többi tagja is segített, de be kellett látnunk, ezt így nem bírjuk tovább.

Káosz van apa nélkül, illetve megbízható alkalmazottakat sem találtunk, ezért januártól visszaadtuk a ruházati boltot, és a jövőben csak a másik kettőt visszük tovább. Ez így is éppen elég feladat lesz" - zárta a Blikknek Dudás Miklós, aki azt is elárulta, hogy lassan fél évvel édesapját ért brutális támadást követően még mindig nincs előrelépés az ügyben, fogalma sincs arról, hogyan áll a nyomozás, de akár 2-3 évig is elhúzódhat az ügy.