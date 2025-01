Felismerhetetlen lett mára az E. T., a földönkívüli egykori főszereplője - képek

Henry Thomas az E. T., a földönkívüli előtt is szerepelt két filmben (The Steeler and the Pittsburgh Kid, Az utolsó telefonhívás), de nyilvánvaló, hogy a sikert és ismertséget Steven Spielberg filmje hozta el neki. A film emlékezetes zenéjét John Williams szerezte, a főszerepekben Henry Thomas mellett Robert MacNaughton, Drew Barrymore, Dee Wallace és Peter Coyote voltak láthatók.

Fotó: IMDb

A film négy Oscar-díjat kapott, óriási siker volt 1982-ben és 1983-ban a mozikban. Henry Thomas később is maradt a pályán, olyan produkciókban játszott, mint a Szenvedélyek viharában, a New York bandái, a Moby Dick, az Enyém a vár, a Nyomtalanul, a Ne nézz fel!, a Mentalista vagy a Betrayal. A Jobb időkben, A Hill-ház szellemében és a Bly-udvarház szellemében is láthatták a nézők, legutóbb Az Usher-ház bukásában játszott, nyolc epizódban.

A színész 53 éves, ma már aligha ismerné fel az, aki nem követte a pályafutását és nem látta újabb filmeit vagy sorozatait. A képekért lapozzon!