Meghalt a Walking Dead színésze

A forgatókönyvíróként, rendezőként és zenészként is sikeres 32 éves fiatal 2024. december 19-én halt meg a texasi Eastlandben. Azt egyelőre nem tudni, hogy mi okozta halálát - írja a Bors.

🇺🇸 USA : Mort de l'acteur américain Keller Fornes à l'âge de 32 ans annonce la chaine de télévision conservatrice "Great American Family". Il est mort en décembre dernier. pic.twitter.com/uzmqhjfCHd — Franceat (@Franceatpresso2) January 8, 2025

A Great American Media így búcsúzott a tehetségtől:

Mélyen megrendített Keller Fornes halálhíre. Különleges ember és tehetség volt mind színészként, mind íróként és rendezőként, valamint énekesként és zenészként. Energiája és lelkesedése mindenkit táplált, akivel együtt dolgozott itt a Great American Mediánál és a County Rescue stábjában.

Fornes az Észak-Texasi Egyetemen szerzett képzőművész diplomát, ezután Atlantába költözött, ahol filmezni kezdett. Ismert még a Megkerültek című drámasorozatból, valamint a Géniuszból. Januárban forgatta volna a County Rescue új évadát - írja a Deadline.

Tavaly arról is beszámoltunk, hogy öngyilkos próbált lenni a Walking Dead főszereplője. Nem sokkal ezután azonban arról is hírt adtunk, hogy mégis lesz folytatás, és érkezik a The Walking Dead új epizódjai.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelki elsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!