Élő adásban sült el a pisztoly a rapper zsebében - videó

2 Low houstoni rapper volt a legutóbbi vendég a One on One with Mike D című podcastben, ahol az élő adásban véletlenül elsütötte a pisztolyát.

2 Low, pár évvel a mostani élő adás előtt

Fotó: Facebook/2 Low / Facebook/2 Low

A műsorvezetővel épp a karrierjéről, az életében hozott döntésekről beszélgettek, amikor a zsebéhez nyúlt – majd egy durranás hallatszott, 2 Low pedig megmerevedett.

"Valakit meglőttek?" – kérdezte először Mike D, aki csak a hangot hallotta, nem látta a forrását. Később mintha a töltényt kereste volna a földön, és kérdezgette, hogy mindenki jól van-e. Közben 2 Low is ugyanezt kérdezte, félig kihúzva a pisztolyt a zsebéből, amivel világossá vált, hogy ő sütötte el véletlenül a fegyvert.

Majdnem tragédiával végződött az élő adás

2 Low majdnem lábon lőtte magát, de végül sem neki, sem másnak nem esett komoly baja. Nézze meg, hogy mi történt, a videón a vége felé, nagyjából 47.15-nél kezdődtek az izgalmak!