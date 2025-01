Rémisztő és szürreális dolgokat beszélnek Elvis Presley-ről

Mint ismert, Graceland egy kastély egy 13,8 hektáros birtokon Memphisben, Tennessee államban, az Egyesült Államokban, egykor Elvis Presley amerikai énekes tulajdonában volt - itt van eltemetve Presley, valamint szülei, apai nagyanyja, unokája és lánya. A Daily Star szerint az énekes szelleme nem hagyta el az épületet, mindenhol felbukkan – noha csak érzéki csalódásokról lehet szó.

Graceland, Elvis Presley egykori otthona

Fotó: Hemis via AFP

Unokatestvére, Billy Smith végül elköltözött, miután többször is hallotta, hogy Elvis „hívja” őt, egyszer pedig látta a világhírű rokonának szellemét, amint kinézett az irodája ablakán. A fia, Danny azt mondja, egyszer érezte, hogy Elvis megérintette a vállát, és bevallotta, hogy nagyon megijedt tőle.

A kertben is látták

A rock and roll királyának jelenléte a konyhában is érezhető volt: Nancy Rooks, az egykori szakácsnő úgy vélte, hogy nem a huzat, hanem ő okozta a rendszeres ajtócsapódásokat. Egy látogató azt állította, hogy látta Elvist, amint egy sajtburgert eszik, majd hirtelen eltűnt, egy turistacsoport arról számolt be, hogy a parkban, a fák között között bolyongott.

Graceland fái közt is látták Elvis szellemét

Fotó: Getty Images via AFP

Paz de la Huerta színésznő azt állítja, hogy a Graceland hangstúdiójában találkozott az elhunyt ikonnal, aki kifejezetten eleven volt. „Éreztem, hogy a szelleme átjár és örömet okoz nekem” - nyilatkozta.

Az énekes egykori felesége, a már 79 éves Priscilla is azt állítja, hogy Elvis szelleme még mindig Gracelandben él, és érzi a jelenlétét. „De ez nem ijesztő, hanem gyönyörű” – magyarázta korábban.

