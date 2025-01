Újra együtt van a régi barátnőjével Ember Márk

A Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja, Ember Márk másik újabb filmje, a Futni mentem novemberi bemutatójára Havas Virággal érkezett, noha korábban maga mondta, hogy szakítottak. "A hír igaz, nem vagyunk már együtt. A magánéletemet viszont most is, mint eddig mindenkor, szeretném megtartani magamnak. De köszönöm, hogy felhívtatok" – mondta a Borsnak júliusban, most pedig szintén a lapnak erősítette meg, hogy újra együtt vannak az exével.

Havasi Virág és Ember Márk a Futni mentem premierjén

Fotó: Instagram/Ember Márk

"A Futni mentem premierjén a barátnőmmel jelentem meg; erről írt mindenki, mivel korábban a kedves fórumozók kinyomozták, hogy valami változás van a kapcsolatunkban, én akkor nyilatkoztam le, hogy nem vagyunk együtt. De

sikerült megdolgozni a szerelmünkért, és újra felépíteni valamit, vagy javítani rajta.

Nem titkolom, hogy foglalt a szívem, és nem szeretnék zsákot húzni a fejemre, ha a barátnőmmel sétálok. Ha vannak ilyen alkalmak, akkor ott lesz mellettem, hiszen ő az egyik legfontosabb ember az életemben" – magyarázta Ember Márk.