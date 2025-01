Fábián Juli édesanyja máig képtelen a lánya dalait hallgatni

A hét éve meghalt énekesnő elvesztése a mai napig úgy fáj Lamberger Galinának, mintha csak tegnap történt volna: úgy érzi, semmit nem enyhít a gyászán az idő, máig képtelen a lánya dalait hallgatni.

Sehol nem tudom hallgatni... Van, amikor a Nagycsarnokban vagy egy boltban szól a zene, és ilyenkor általában kirohanok. Nekem nagyon nehéz hallgatni őt. Lehet, van, akinél az idő gyógyítja a sebeket, de nálam nem annyira

– kezdte egy YouTube-műsorában az édesanya, aki szerint a lánya a végsőkig hitt a gyógyulásban.

Ő mindent megtett azért, hogy meggyógyuljon, a legkülönbözőbb dolgokhoz fordult, amikről úgy gondolta, hogy segíthetnek: megváltoztatta az étrendjét, a legkülönfélébb terápiákat kereste, és dolgozott azon, hogy mindenféleképpen meggyógyuljon

– emlékezett vissza Lamberger Galina, akinek a Fábián Juli Emlékalapítványban folytatott tevékenysége segít abban, hogy átvészelje a hétköznapokat.

A szervezet egy hamarosan sorra kerülő eseménye különösen fontos számára, erre is kitért a beszélgetésben: "Májusban a Magyar Zene Házában megrendezésre kerül egy emlékműsor, ahol a barátok fognak beszélni róla, sztorikat mesélnek majd, és állítólag a levelezéséből is lesznek felolvasások. Tehát nagyon személyes lesz, sőt, a tárgyai is árverésre kerülnek majd, illetve más érdekes tárgyak is, amelyeket a Fábián Juli Emlékalapítvány oszt majd el pályázat útján."

Máig rengetegen gyászolják az énekesnőt

Mint ismert, hosszan tartó daganatos megbetegedésének következtében, 37 éves korában meghalt Fábián Juli, aki a kezelések ellenére sem tudta legyőzni a gyilkos kórt. Sokan gyászolták a népszerű és tehetséges dzsesszénekesnőt, néhányan közösségi oldalaikon is megemlékeztek róla. 2019. december 15-én mutatták be a Lévai Balázs rendezte Like A Child című dokumentumfilmet, ami a meghalt sokoldalú énekesnőről, Fábián Juliról készült.

Juli édesanyja, Lamberger Galina megalapította a Fábián Juli Emlékalapítványt, hogy megőrizzék az énekesnő emlékét, és beteg zenészeket támogassanak vele, akik nem tudnak fellépni és alkotni.