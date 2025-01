Fehér Lótusz: Folytatódik a véres vakáció – Előzetes!

Mike White a Megvilágosultam és a Rocksuli című, vegyes fogadtatású sorozatok után valószínűleg úgy érezte, ideje valami igazán maradandónak számító kasszasikert kreálni, és úgy látszik, sikerült is neki. Az általa megálmodott Fehér Lótusz eddigi évadjai ugyanarra az alapkoncepcióra épültek, tehát egy csapat tehetős ember, akik csak egy kellemes hetet akarnak eltölteni egy varázslatos helyen, ám a dolgok hamar negatív fordulatot vesznek. Az előző fejezetekben rendre megfordultak ismertebb arcok. Olyan kaliberű nevek tették tiszteletüket, mint például Stifler mamája, azaz Jennifer Coolidge, F. Murray Abraham, Steve Zahn vagy az újabban horrorokban szereplő Sydney Sweeney. A műsor egyik fő alappillére a mesébe illő lokáció, ahol főszereplőink épp a nyaralásukat töltik, így mindenki kíváncsian várta, hogy a folytatásban merre fog majd barangolni a felső tízezer. Hawaii és Szicília után ezúttal a Távol-Keletre esett az alkotók választása, és ahogy az az előzetesben is elhangzik: „Ami Thaiföldön történik, az Thaiföldön is marad.”

A Fehér Lótusz 3. évadja is nagy siker lesz várhatóan

(Fotó: Youtube/official trailer)

Minden bizonnyal a korábban látottakra hajazó cselekmény helyszíne mellett a szereplőgárdát most sem nevezhetjük gyengének, hiszen olyan sztárok fordulnak majd meg, mint az Aljas nyolcas sztárja, Walton Goggins, a Harry Potter-filmekből ismert Jason Isaacs, Arnold Schwarzenegger fia, Patrick Schwarzenegger, a Vasember-mozikban újságírót alakító Leslie Bibb, valamint a Szexoktatás ismert szereplője, Aimee Lou Wood.

Sztárszínészekből ezúttal sem lesz hiány

(Fotó: YouTube - HBO)

Már most tervben van a Fehér Lótusz 4. is

Ugyan még meg sem jelent a sikerszéria harmadik része, a stúdió már most berendelte a negyedik évadot. Nem meglepő, hogy ennyire bizakodóak az HBO háza táján, hiszen a sorozat első két évada mindamellett, hogy a közönség tetszését is hiánytalanul elnyerte, a kritika is imádta. Az első évad összesen 20 Emmy-jelölést gyűjtött be, amiből tízet váltott díjra, míg a második fejezet 23 jelölésből ötöt tudott megnyerni. A negyedik felvonást előreláthatólag 2026-ban kezdik el forgatni, de azt még nem lehet tudni, hogy most melyik egzotikus helyre fognak majd minket elkalauzolni a szereplők.

A Fehér Lótusz 3. évada 2025. február 17-én kerül fel a Max hazai kínálatába.