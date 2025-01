Újabb részletek derültek ki a betegséggel küzdő Fenyő Miklós állapotáról

Fenyő Miklós, a Hungária egykori frontembere videoüzenetben mondta le a december 26-ra meghirdetett, rendhagyó koncertjét, a Fenyő Ünnepet, annak ellenére, hogy minden jegy elkelt, és úgy emlékszik, hogy 56 éves pályája során nem fordult elő ilyesmi. „Minden évben sikerült… soha életemben egyetlen fellépésemet sem mondtam le” - mondta akkor a zenész, aki hozzátette, hogy ez élete legszomorúbb karácsonya. Most már szerencsére javult az állapota, és azt is kitalálta már, mikor pótolják be az elmaradt karácsonyi koncertet.

Fenyő Miklós értetlenül áll a történtek előtt, nem szokott betegeskedni

Fotó: TV2

Óriási csalódás számomra is, hogy elmaradt a buli, de a sors végül úgy akarta, hogy karácsonyi helyett egy igazi születésnapi rendezvény legyen belőle. Március 12-én, amikor 78 éves leszek, megtartjuk ezt a különleges hangulatú koncertet.

A telt ház ugye garantált, és a nagy érdeklődés miatt még az is lehet, hogy dupla előadás lesz. A hangom még mindig nem tökéletes, de már sokat javult. Január végén már próbálnunk kell, mert készülünk a nyári Hungária-bulira is. A tavalyi siker után az idén sem adjuk alább, megint megtáncoltatjuk Budapestet, ezúttal az MVM Dome-ban" - mondta Fenyő Miklós, aki már a koncert előtt egy hónappal is nagyon beteg volt, de remélte, hogy elmúlik és nem rosszabbodik az állapota.

Nagyjából egy hónappal a koncert előtt belázasodtam. Ledöntött az influenzavírus, ami azért furcsa, mert soha nem szoktam beteg lenni.

Még akkor sem kapok el semmit, ha a közvetlen környezetemben valaki megbetegszik. Úgy voltam vele, egy-két hét alatt rendbe jövök. Csakhogy a betegségnek szövődménye lett. Begyulladtak a hangszálaim, a torkomban afféle duzzanat keletkezett. Szorított az idő, már visszaszámoltunk a koncertig, és még mindig nem tudtam énekelni..." - emlékezett vissza a Blikknek az énekes, aki a főpróbáig is minden tőle telhetőt megtett, szakemberhez fordult, akitől erős gyógyszert kapott, inhalált is, majd a főpróbán hiába próbált meg énekelni, két dal után teljesen elment a hangja, így le kellett mondja a koncertet, mert nem akart csalódást okozni a közönségnek, ezért a playback meg sem fordult a fejében.