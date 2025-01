Freddie a házassága nehézségeiről vallott

Az énekes rendkívüli szakmai bravúrra készül, hamarosan ő adja majd az első könnyűzenei magyarországi mozikoncertet. "A menedzserem ötlete volt és nem sokkal később már sikerült kapcsolatba kerülni a Sugár Mozival. Azért azt tudni kell, hogy alapvetően egy mozi alkalmatlan az élő hangszerre és az énekre, hiába van ott elképesztő hangfalrendszer, mert az egészen másra lett kitalálva. Viszont olyan figyelmességet, rugalmasságot és ennek hatására átszervezési lehetőséget kaptunk a mozitól, ami egészen példátlan. Elképesztően izgalmas lesz, hiszen sok művelődési házban még vetítő sincs, vagy csak nagyon kicsi, itt pedig 120 négyzetméternyi kivetítő lesz majd mögöttem, elképesztő hatása lesz. Izgatottan várom és remélem, hogy a közönség is, hiszen nagyon készülünk, sőt, előtte még egy közönségtalálkozó is lesz majd" - mesélte az énekes, aki arra is kitért, hogy milyen a családi életük.

A gyerekek nem lesznek ott a koncerten, mivel még nagyon kicsik. "Ők még kicsik egy kétórás koncerthez, körülbelül tíz perc után unnák meg és jönnének fel a színpadra.

Nem mondom, hogy nem rajtuk csattan, hiszen az én távollétem miatt a feleségemre több hárul, ami azért sokszor frusztrációhoz vezet, ezt pedig a gyerekek is nyilván megérzik. Amikor otthon vagyok, igyekszem sokat foglalkozni velük, de nyilván van olyan is, hogy rosszul vagyok a fáradtságtól, ilyenkor inkább jobb kivonni magam a forgalomból, mert nekik se jó, ha így látnak.

Bízom benne, hogy ha nagyobbak lesznek, megértik, hogy mivel foglalkozom, én pedig megpróbálok egészséges egyensúlyt teremteni. Minden családnak mások a nehézségei, nekünk ilyen az életünk, ez a nehézségünk" - mondta a Borsnak.