Mint írtuk, életveszélyes állapotban került kórházba Gábor Zsazsa özvegye, Frédéric von Anhalt herceg, miután 81 évesen tüdőgyulladást kapott. A korábbi hírek szerint a német üzletember az életéért küzdött az intenzív osztályon, ötven százalék esélyt adtak neki a túlélésre.

Frédéric von Anhalt herceg Gábor Zsazsa fotójával a budapesti Gábor Zsazsa Múzeum megnyitásakor

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP / ATTILA KISBENEDEK / AFP

Frédéric von Anhaltért még most is aggódnak az orvosok, szerintük bármikor rosszabbodhat az állapota – a sajtónak azonban már nyilatkozott, még ha nehezen is tud beszélni.

Soha nem éreztem még ilyen rosszul magam.

Mindennap kapok egy injekciót a gyomromba, és rá vagyok kötve egy rakás csőre" – mondta a Bildnek, majd azt is megjegyezte, hogy rengeteg pudingot eszik, alapvetően elégedett a kölni kórházi ellátással.

A német lap emellett arról is beszámolt, hogy Frédéric von Anhaltot legfiatalabb fogadott fia, Kevin is meglátogatta, akivel korábban pedig összevesztek, a herceg ki is tagadta az örökségből.