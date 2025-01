Felismerhetetlen friss fotóin az egykori énekes

A kilencvenes évek népszerű fiúbandája volt a Take That, amelyet Robbie Williams, Mark Owen, Gary Barlow, Jason Orange és Howard Donald alkottak – ezen a régi képen is ebben a sorrendben láthatók balról jobbra:

A Take That 1992 körül

Fotó: AFP/Tim Roney / AFP/Tim Roney

Robbie Williams kiválásával az együttes 1996-ra szétesett, 2005-ben azonban újra összeállt a maradék négy tag, egy darabig még zenéltek együtt.

A Take That 2006-ban: Mark Owen, Jason Orange, Gary Barlow és Howard Donald

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP

Jason Orange 2014-ig bírta: akkor végleg visszavonult, csendesebb életre vágyott a nagy pörgés után. A Wikipédián is már csak "korábbi énekesként" szerepel, ritkán jelenik meg nyilvánosan – most viszont készült róla pár friss lesifotó, amelyeken alig lehet felismerni.

