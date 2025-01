Kiderült, miből él a reintegrációs őrizetben lévő Galambos Lajos

Galambos Lajos ügyében 2022 végén született meg a végső ítélet és 3 év hat hónap letöltendő börtönt kapott, ahonnan tavaly júliusban szabadult a rossz egészségi állapota miatt. Büntetése hátrelévő részét reintegrációs őrizetben töltheti otthonában, így boldogasszonypusztai birtokán tartózkodik. Hamarosan letelik a büntetése, és reménykedik a visszatérésen, hamarosan fellépése is lesz, azonban addig is fenn kell tartsa saját magát a házi őrizetből. A zenész most elárulta, hogyan telnek a napjai így, hogy helyhez kötötten kell élnie.

"Heti háromszor hagyhatom el az otthonomat. Hétfőn és vasárnap reggel nyolctól délig, szerdán pedig reggel nyolctól délután négyig kapok kimenőt a megyehatárig, de orvosi vizsgálat, ügyintézés és hivatalos teendők esetében – a bv.-vel egyeztetve – azon túl is mehetek.

Napi négy órában a birtokon belül, a saját halgazdaságunkban dolgozom, aminek a fiam, István az ügyvezetője, azaz ő a munkaadóm. Igyekszem hasznosan tölteni az időmet, de továbbra is korlátozva vagyok.

Még ha komfortosabban is élek, mint a börtönben, nem vagyok szabad ember! Még három hónap áll előttem, április végén jár le a büntetésem” - magyarázta Lagzi Lajcsi, akit a fia alkalmaz addig, míg szorult helyzetben van.

Azonban nem könnyű az életük, mióta volt felesége, Boglárka meghalt, hiszen ez mindent beárnyékolt, a zenész a gyerekei miatt nagyon aggódik, nagyon nehezen dolgozzák fel anyjuk elvesztését.

„A volt feleségemmel egy életen át és azon túl is összekötnek minket a gyerekeink, Bogi, Lala és István. Családként azonban már négy éve nem éltünk együtt, mindketten új életet kezdtünk. A válásunk ellenére jó, mondhatni baráti viszonyban maradtunk, a halála pedig sokként ért mindannyiunkat..." - mondta a Storynak Galambos Lajos, aki igyekszik támasza lenni a gyerekeknek ebben a nehéz időszakban.