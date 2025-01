Eltűnt Gáspár Virág

Teljesen üres Gáspár Virág közösségi oldala, mintha az új évvel új életet is kezdett volna: jelenleg a profilképét leszámítva egyetlen fotó sem található róla az Instagramon – szúrta ki a Metropol.

Így néz ki most Gáspár Virág Instagram-oldala

A lány korábban sem volt annyira aktív, mint a nővére, Gáspár Evelin, de egyébként stílusát tekintve hasonló fotókat osztott meg, az öltözködési stílusuk is egyre közelebb állt egymáshoz az utóbbi időben. Volt, hogy Gáspár Virág a tangás fenekét fotózgatta a tengerben, máskor lecsúszott nadrágban, bikiniben videózta magát vagy épp a 22. születésnapját ünnepelte látványosan – nem lehet tehát azt mondani, hogy ne lett volna fontos számára a közösségi médiás jelenlét.

Egyelőre nem tudni, mi áll a döntése hátterében: elképzelhető, hogy szándékosan törölte az eddigi bejegyzéseit, de az is lehet, hogy feltörték a fiókját, és kénytelen volt újat indítani. Mindenesetre már az új profilján is megosztott két sztorit, amelyekből kiderült, hogy nemrég a városligeti Happy Wonderlandben járt, majd egy barátnőjével borozgatott.

Gáspár Virág kislányként vált ismerté

Gáspár Bea és Gáspár Győző kisebb lánya, Gáspár Virág még a kétezres évek elején lett ismert. Közel 20 évvel ezelőtt lett belőle és testvéréből, Gáspár Evelinből a szülei nyilvános szereplései kapcsán celebgyerek, és bár mindig a nyilvánosság előtt élte az életét, mégis polgári foglalkozást választott magának. Érettségi utána a pszichológia és a textiltervezés is a tervei közt szerepelt, végül 2023-ban felvételt nyert egy francia iskolába, ahol szakácsnak kezdett tanulni.

Úgy tűnik, Gáspár Virágnak meg is tetszett a vendéglátás, ugyanis 2024-ben már Budapest belvárosában, egy luxusétteremben dolgozott. Az exkluzív helyen több ismert ember is megfordult, többek között a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is.

Gáspárék közben visszatértek a TV2 képernyőjére: Győzikét rögtön az első adásban bevitték a rendőrök, az utolsó részben pedig kórházba került, miután 360 millió forintot bukott a vállalkozásával.