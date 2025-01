Nagy hírt jelentett be Gelencsér Timi és párja

Gelencsér Timi sosem szeretett igazán a magánéletéről beszélni, és jelenlegi párját, Simon Mátyást is sokáig rejtegette a nyilvánosság elől. Az egykori szépségkirálynő 2023 tavaszán ismerte el, hogy már egy éve foglalt a szíve és 2024-ben meg is muatta párját, akivel hamarosan össze is költöztek.

A 31 éves műsorvezető a munkáján kívül is igazán elfoglalt az utóbbi időben, hiszen jelenleg is a Pázmány Péter Egyetem hallgatója, ahol már csak egy féléve van hátra ahhoz, hogy megszerezze diplomáját. Gelencsér beszámolója szerint az ötödik félév volt az eddigi legkeményebb, de már túl van rajta.

6/5. Minden szempontból a legkeményebb féléven/ vizsgaidőszakon vagyok túl. Végre újra lesznek estéim és hétvégéim…”

- írta nemrég lelkesen a műsorvezető, aki azért vágott bele a tanulásba, hogy papírt is szerezzen a munkájához.

Most azonban egy váratlan nagy bejelentést tett hirtelen azután, hogy közölte, végzett a vizsgákkal, ugyanis ő és párja új fejezetet kezdenek a kapcsolatukban. Bár már egy ideje együtt élnek, most egy közös álmuk válik valóra, ugyanis közösen egy kertes házba költöznek, erről a közösségi oldalukon számoltak be.

Egy új fejezet kezdődik az életünkben, hamarosan házba költözünk. Nagyon-nagyon izgatottan és boldogan várjuk ezt a pillanatot, ami remélem mihamarabb elérkezik!

Indulhat a felújítás, hogy a házunkból igazi otthon legyen! Biztosan sok ilyen jellegű tartalom lesz majd az oldalamon, mert az év első felében ez lesz a prioritásunk" - írták a házról készült fotók mellé.