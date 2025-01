Liptai Claudia megható sorokkal emlékezett az öt éve meghalt Gesztesi Károlyra

Gesztesi Károly pontosan öt éve, 2020. január 4-én halt meg váratlanul. Miután vezetés közben szívinfarktust kapott, az autóját még le tudta állítani, sőt mentőt is hívott, de már nem tudtak rajta segíteni – 56 évesen meghalt.

Gesztesi Károly öt éve halt meg

Fotó: Facebook / Facebook

Az évforduló kapcsán volt felesége, Liptai Claudia is megemlékezett Gesztesi Károlyról: "Ma 5 éve. Ma 5 éve, hogy minden megváltozott. Ma eljöttünk megnézni a Padlást, amit te is, a fiaid, Panka, Ádám, Marci is rajongva szeret. Itt voltál velünk. Ahogy mindig itt vagy. Mert a fényeken túl, amikor majd kinyílik az ajtó, tudom, hogy odafutsz elénk" – írta az Instagramon pár régi és mai fotó mellé. Nézze meg a lapozható bejegyzést!

Gesztesi Károly még egy gyereket szeretett volna

Gesztesi Károly utolsó párja, Matesz Csilla szerint szerint hiába volt a színésznek öt gyereke, minden vágya az volt, hogy újra édesapa legyen. "Karcsi mindig is szerette a gyereket, és úgy volt vele, ha a jóisten még megadná neki, ő azt a legnagyobb örömmel fogadná" – nyilatkozta, állítását pedig Gesztesi Károly egy régi nyilatkozata is megerősíti.

"Úgy tervezem, hogy még 53 évet leélek, sőt azt sem tartom kizártnak, hogy születik még gyerekem. Ha az isten még egyszer megajándékoz az igaz szerelemmel és egy babával, köszönettel elfogadom" – mondta Gesztesi Károly 2016-ban.