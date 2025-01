Iszonyú fájdalmai voltak, újra műteni kellett Giannit

Gianni Annoni, az olasz származású műsorvezető és étteremtulajdonos, Debreczeni Zita férje a napokban rosszul lehetett és kórházba került, amiről ő maga számolt be a közösségi oldalán.

Gianni

Fotó: Origo

"Itt az új számom" - írta az Instagram-sztorijában, ahol a kezét ábrázoló fotót osztott meg, rajta pedig látható volt a betegszáma.

Ginni betegsége

Most kiderült, hogy Gianni örökletes csontmeszesedéssel küzd, ami miatt már többször műtötték és várhatóan pár év múlva protézis is lehet a vége. "A csont már nem egy egészséges csont, és onnantól kezdve elkezd meszesedni. És most az történt, hogy nem tudom milyen esetben, de eltört pár darab és elkezdett vándorolni a térdemben, és innentől kezdve az történik, ha az ízületeidbe bekerül, nem tudod hajlítani a térded" - mesélte a Tényeknek.

Műtétje tehát elkerülhetetlen volt, mert folyamatos fájdalommal állt a feldagadt térde miatt, még a térdét sem tudta hajlítani. Fájdalomcsillapítókon élt, most mankóval jár. "Ezt a fájdalmat nem tudod elfelejtetni. Ez egy olyan dolog, amivel meg kell küzdeni. Innentől kezdve van egy rehabilitáció, amivel akkor is foglalkoznod kell, ha fáj" - magyarázta.

Részletek a videón: