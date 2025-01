Golden Globe 2025: íme az idei év nyertesei

Hétfő hajnalban megtartották 82. alkalommal a Golden Globe-díjátadót Los Angelesben. A legtöbb jelölést az Emilia Pérez című alkotás zsebelte be, összesen tíz kategóriában volt esélyes, azonban A Shógun is az idei év nagy nyertesének bizonyult. Colin Farrell a Pingvin című sorozatban nyújtott alakításáért is átvehette a szobrocskát, valamint Demi Moore is elnyerte a Legjobb színésznő - vígjáték vagy musical kategória díját, ami az est egyik legemlékezetesebb pontja volt - írja a BBC.

Már régóta színészkedem, több mint 45 éve, és ez az első alkalom, hogy valaha nyertem bármit is színésznőként, nagyon alázatosnak és hálásnak érzem magam ezért. 30 évvel ezelőtt volt egy producer, aki azt mondta nekem, hogy én csak egy „popcorn színésznő” vagyok. Akkoriban ezt úgy értelmeztem, hogy nekem nem adatott meg ez az egész. Csinálhattam olyan filmeket, amelyek sikeresek voltak és sok pénzt hoztak, de nem kaphattam értük elismerést. Én ezt jól elhittem

- mondta beszédében meghatódva Demi Moore.

Legjobb drámai film:

A brutalista

Dűne - Második rész

Konklávé

Nickel Boys

Sehol se otthon

Szeptember 5.



Legjobb vígjáték vagy musical:

Anora

Challengers

Emilia Pérez

Rokonszenvedés

A szer

Wicked



Legjobb drámai férfi főszereplő:

Adrien Brody (A brutalista)

Timothée Chalamet (Sehol se otthon)

Daniel Craig (Queer)

Colman Domingo (Sing Sing)

Ralph Fiennes (Konklávé)

Sebastian Stan (The Apprentice - A Trump-sztori)

Legjobb drámai színésznő:

Pamela Anderson (The Last Showgirl)

Angelina Jolie (Maria)

Nicole Kidman (Babygirl)

Tilda Swinton (A szomszéd szoba)

Fernanda Torres (I'm Still Here)

Kate Winslet (Lee)



Legjobb vígjáték vagy musical férfi főszereplő:

Jesse Eisenberg (Rokonszenvedés)

Hugh Grant (Eretnek)

Gabriel LaBelle (Saturday Night)

Jesse Plemons (A kegyelem fajáti)

Glen Powell (A bérgyilkos, aki nem is volt)

Sebastian Stan (A Different Man)



Legjobb vígjáték vagy musical színésznő:

Amy Adams (Nightbitch)

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (A szer)

Zendaya (Challengers)